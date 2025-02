Volkswagen Caravelle: più tecnologico nella 7^ generazione, il van tedesco è ora anche elettrico

ATENE – Forte di oltre 75 anni di successi, a partire dall’iconico Bulli, Volkswagen ha lanciato sul mercato il nuovo Caravelle. Derivato dal Transporter, il van realizzato dalla Casa si Wolfsburg appositamente per il trasporto passeggeri si presenta totalmente rinnovato. Giunto alla settima generazione, oltre al nuovo design e alla maggior flessibilità d’uso, il Caravelle porta con sé una gamma completa di motorizzazioni spaziando dal diesel fino all’elettrico e, fra un anno, arriverà anche la versione ibrida.

Il Caravelle segue lo stile degli ultimi veicoli commerciali di Volkswagen ammiccando al glorioso Bulli. In particolare il frontale richiama le linee dell’ID.Buzz con i fari LED assottigliati e la mascherina trapezoidale che sovrasta il paraurti bombato. Lateralmente spiccano le due porte scorrevoli, disponibili anche con chiusura elettrica per dare ampio accesso alle due file di sedili, oltre ai rinnovati cerchi da 16,17 e 19 pollici. Mentre al posteriore troviamo le nuove luci LED e l’ampio portellone per accedere al bagagliaio.

La settima generazione del Caravelle porta con sé un aumento delle dimensioni rispetto al modello precedente. La lunghezza nella versione standard è di 5,050 metri, con un internasse (la distanza che intercorre tra le ruote anteriori e posteriori) che misura 3,10 metri. Mentre la variante a passo lungo, di 3,50 metri, arriva a una lunghezza complessiva di 5,45 metri. La larghezza è aumentata fino a 2,03 metri ciò si traduce in maggior spazio a bordo sia per i passeggeri che per i bagagli.

Salendo a bordo notiamo un abitacolo pratico e accogliente. La configurazione standard prevede otto posti con tre sedili singoli rimovibili nella seconda fila e una panca a tre posti nella terza fila. Come optional, è possibile avere una panca anteriore a tre posti portando, così, la capacità complessiva a nove passeggeri. Sebbene la dotazione base sia già ricca, sono numerosi gli optional disponibili per personalizzare il Caravelle tra cui la pratica presa da 230 V.

L'equipaggiamento tecnologico del Caravelle include dei comandi sulle razze del volante e il quadro strumenti digitale a 12”. Non manca un sistema di infotainment con display touch screen da 13 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte della sicurezza, il veicolo è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'Adaptive Cruise Control, il Lane Assist e il Side Assist, che migliorano il comfort e la sicurezza nei lunghi viaggi. Inoltre, per la prima volta in un veicolo commerciale Volkswagen, è disponibile uno specchietto retrovisore interno digitale, che utilizza la telecamera posteriore per offrire una visuale chiara anche in presenza di un vano passeggeri completamente occupato.

Sotto il cofano, troviamo un’ampia gamma di motorizzazioni che spaziano dal classico diesel alla tecnologia ibrida plug-in. La versione d'ingresso monta un 2.0 TDI da 110 CV, disponibile con cambio manuale a sei marce. Salendo di livello, troviamo il 2.0 TDI da 150 CV, offerto sia con cambio manuale che automatico a otto rapporti, con la possibilità di scegliere la trazione integrale 4MOTION. Il top di gamma diesel è il 2.0 TDI da 170 CV, sempre abbinato al cambio automatico e con la possibilità della trazione integrale.

Già disponibile anche la variante esclusivamente elettrica e-Caravelle. Perfetta per l’uso urbano e per accedere in aree a traffico limitato, il van Volkswagen è disponibile nella variante da 85 kW (pari a 115 Cv) e da 100 kW (ovvero 136 Cv). Entrambi sono equipaggiati da una batteria con capacità netta di 64 kWh che garantisce fino a 357 km di autonomia. Infine, a inizio 2016, arriverà anche il Caravelle eHybrid. La versione plug-in, che combina il motore 2.5 benzina a un'unità elettrica, sarà in grado di erogare una potenza complessiva di 232 Cv gestita da un cambio automatico a variazione continua (CVT).

Per la nostra prova, effettuata sulle strade costiere nei pressi di Atene, abbiamo potuto apprezzare la versione più potente dell’e-Caravelle. Grazie alla trazione posteriore, il van Volkswagen si mostra reattivo al solo tocco del pedale dell’acceleratore. Inoltre, la batteria posizionata sul pianale e l’assetto ben calibrato, potendo contare su sospensioni MacPherson anteriori con barra stabilizzatrice e indipendenti a bracci longitudinali al posteriore, rendono la guida fluida e agile sia nel traffico che nelle strade più tortuose. Ben insonorizzata anche la cabina. Mentre la frenata rigenerativa, regolabile su due livelli, consente di tenere bassi i consumi garantendo circa 20 kWh per percorrere 100 km.

Disponibile nella versione Life, il Caravelle è dotato di cerchi in lega da 16”, mentre all’interno troviamo un nuovo impianto di climatizzazione, finiture curate e dotazioni extra per il comfort, come il supporto lombare e i braccioli per i sedili anteriori. Già ordinabile, il Caravelle è offerto a partire da 42.770 Euro IVA esclusa. Volkswagen Italia offre, inoltre, il programma 5Plus che include, nel prezzo d’acquisto, 5 anni di garanzia, 5 anni di manutenzione ordinaria e 5 anni (o 150.000 km) del servizio mobilità.