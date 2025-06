Volkswagen celebra la Golf GTI con la versione Edition 50. Dettagli di carattere e potenza di 325 cv

La nuova Volkswagen Golf GTI Edition 50, presentata in occasione della recente 24 Ore del Nürburgring, è la Golf GTI di serie più potente di sempre, la cui produzione inizierà a Wolfsburg a fine anno, e sarà consegnata a partire dal primo trimestre 2026, per festeggiare i 50 anni del modello. Thomas Schäfer, ceo di Volkswagen, ha affermato che «la GTI continuerà a vivere in futuro, senza compromessi». Intanto, con il pilota Benjamin Leuchter al volante, la Golf GTI Edition 5, nel mese di aprile 2025, ha percorso i 20,832 chilometri della Nordschleife in un tempo di 07:46:13, e mai una Golf di serie è stata così veloce sul circuito noto come l'inferno verde. Rispetto alla Golf GTI Clubsport da 300 CV, la GTI Edition 50, mediante interventi al motore, ha raggiunto una potenza di 325 CV, ben 60 CV in più in confronto ai 265 CV erogati dalla GTI di serie, mentre la coppia massima tocca i 420 Nm, superando i 370 Nm della Golf GTI ed i 400 Nm della Golf GTI Clubsport.

Inoltre il telaio della GTI Edition 50 è stato adattato alla maggiore potenza, e la vettura che è stata ribassata di 15 mm rispetto alla Golf standard. Disponibile anche il pacchetto GTI Performance che prevede molle più rigide, per un assetto che riduce rollio e beccheggio tramite un ulteriore abbassamento di 5 mm, e annovera la presenza di pneumatici semi-slick Bridgestone montati su cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, e di un impianto di scarico Akrapovič, per un risparmio di peso di circa 14 kg. Esteticamente, la Golf GTI Edition 50 propone anche le livree dark moss green metallic e tornado red, oltre alle colorazioni pure white, moonstone grey e grenadilla black metallic.

Altri dettagli presenti sul corpo vettura sono le fasce nere nella parte bassa della fiancata, che fanno pandant con i retrovisori esterni neri e con i terminali di scarico neri. Mentre il logo GTI 50 è presente sullo spoiler posteriore, sulle soglie battitacco e sul volante. L'abitacolo, inoltre, si contraddistingue anche per i sedili sportivi che riprendono il motivo a quadri, tipico delle Golf GTI, e per le cinture di sicurezza di colore rosso.