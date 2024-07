Volkswagen, con ID.Unix parte alla riconquista della Cina. È il primo modello del nuovo sub-brand

Nuova mossa di Volkswagen nell'ambito della sua strategia 'In Cina, per la Cina' con cui la Cs di Wolfsburg punta a recuperare posizioni nell'affollato segmento delle elettriche che sono tra le principali protagoniste in quell'importante mercato. Lo fa presentando il primo modello del nuovo sub-brand Volkswagen denominato ID.Unyx e ricorrendo per questo e-Suv coupé a un design particolarmente futuristico, che è molto lontano da quello delle ID pensate e progettate in Germania e che 'strizza l'occhio' nella sua originalità al mondo Toyota. Del resto, informa l'azienda, la nuova ID.Unix è tecnicamente e visivamente su misura per lo stile di vita dei giovani nelle metropoli cinesi. E lo mostrerà anche il nuovo approccio commerciale con 40 negozi dedicati in 20 città, dove i potenziali clienti potranno sperimentare l'auto attraverso tecnologie moderne come la realtà virtuale e aumentata. Oltre che per il look la ID.Unix si distingue per un'innovativa interfaccia uomo-macchina (Hmi). Che include un avatar 3D interattivo basato sull'intelligenza artificiale.

L'aspetto di questo compagno di viaggio virtuale può essere adattato individualmente in un'App e sincronizzato con l'Hmi del veicolo. Inoltre la voce dell'avatar può essere configurata in base a una voce umana e assistere il conducente nelle conversazioni. La versione base della ID.Unix è mossa da un motore elettrico da 210 kW (286 Cv) che agisce sull'asse posteriore. Il motore è alimentato da una batteria da 77 kWh che consente - secondo gli standard Cltc (China Light-Duty Test Cycle) un'autonomia fino a 621 km. Prevista anche una versione a trazione integrale con due motori elettrici e una potenza complessiva di 250 kW (340 Cv). «Con la nuova ID.Unix - ha detto Stefan Mecha, ceo di Volkswagen Brand China - ampliamo la gamma dei nostri modelli elettrici con un prodotto futuristico. Combiniamo un design forte e al passo coi tempi con una trazione elettrica sostenibile e un'esperienza utente evoluta». «Tutto questo si adatta perfettamente ai tempi. I modelli elettrici connessi in modo intelligente, come la nuova ID.Unix, sono la chiave per attirare i clienti più giovani e per fidelizzare quelli esistenti del marchio Volkswagen». A questo suv coupé si aggiungeranno altri quattro modelli con il brand ID.Unix entro il 2026 spaziando dai suv alle berline.

Componente centrale del piano Volkswagen per la Cina, che prevede l'introduzione di un totale di 34 nuovi modelli entro il 2030, le ID.Unix serviranno a rafforzare la posizione di Volkswagen come marchio internazionale di maggior successo sul mercato cinese. Collaborando attraverso le joint venture di lunga data Saic Volkswagen e Faw-Volkswagen e il nuovo Volkswagen Smart E-Mobility Hub, la gamma di prodotti per la Cina sarà ampliata con 16 nuovi modelli elettrici ID., dodici nuovi modelli Volkswagen con motore a combustione e sei nuovi modelli con trazione ibrida plug-in. La ID.Unix è stata creata nel nuovo centro di innovazione e sviluppo di Volkswagen a Hefei, nella Cina orientale, che si concentra esclusivamente sui veicoli elettrici intelligenti di ultima generazione per il mercato locale. Lo stesso sito provvede alla produzione.