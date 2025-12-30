Golf GTI festeggia mezzo secolo con una versione celebrativa. ​Il mito Volkswagen ha venduto oltre 2,5 milioni di esemplari

Nel 2026 Volkswagen Golf GTI festeggerà i suoi primi 50 anni dal lancio della prima serie con diversi eventi nazionali e internazionali nonché una versione celebrativa e l'anteprima della prima GTI completamente elettrica. Presentata per la prima volta nel 1976, Golf GTI diventò sin da subito un successo. A caratterizzarla, alcuni dettagli che sono rimasti iconici, come la cornice rossa della griglia, gli allargamenti neri dei passaruota e il pomello del cambio a forma di pallina da golf.

Equipaggiata con un motore da 81 kW (110 CV) che consentiva di passare da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi, al momento del lancio erano previste solo 5.000 unità, ma già nel primo anno i concessionari ne vendettero dieci volte tanto. In totale furono costruite 461.690 Golf GTI di prima generazione. A celebrare mezzo secolo di storia e di successi di questo modello, nel 2026 viene presentata la Golf GTI Edition 50, la più potente di sempre, con 239 kW (325 CV). Questa è già ordinabile in alcuni mercati europei. Sempre nei prossimo 12 mesi debutterà la nuova Polo GTI: la ID. Polo GTI, che porterà per la prima volta la filosofia GTI nell'era della trazione elettrica con i suoi 166 kW (226 CV) di potenza.

I primi cinque decenni della GTI saranno al centro di numerosi grandi eventi dedicati alle auto d'epoca: le celebrazioni inizieranno dal 28 gennaio al 1° febbraio al Rétromobile di Parigi. Quasi in contemporanea, nella città anseatica di Brema prenderà il via il primo salone tedesco dedicato ai veicoli classici: il Bremen Classic Motorshow, dove Golf GTI sarà sotto i riflettori dal 30 gennaio al 2 febbraio.