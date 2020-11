Volkswagen Golf 8 R da 320 cavalli e 270 km/h, la best seller più potente di sempre

HANNOVER – Venti è la cifra chiave della nuova Golf R, quella ad alte prestazioni basata sull'ottava generazione della best seller di Volkswagen, una variante gettonatissima in mercati come quello tedesco e britannico. Perché ha motore con 20 cavalli di potenza e 20 Nm di coppia più di prima. Con il pacchetto Performance raggiunge anche i 270 km/h di velocità massima. Naturalmente 20 all'ora più della versione precedente e di quella “standard” nuova. E poi c' l'assetto ribassato: di 20 millimetri.

Non senza orgoglio, gli ingegneri di Volkswagen sottolineano che si tratta della Golf più potente della storia grazie all'evoluto turbo benzina a quattro cilindri da 2.0 litri. L'unità è abbinata alla trasmissione a doppia frizione a sette marce con rapporti ridotti. Sulla Nordschleife dell'Inferno Verde, il Nürburing, la Golf 8 R ha polverizzato il miglior tempo ottenuto dalla 7 R girando sotto gli 8 minuti e con un margine di addirittura 17 secondi.

Il potenziato motore spiega solo una parte delle prestazioni. Perché la compatta in formato missile viene garantita anche più agile e più precisa. Si tratta dell'effetto congiunto degli interventi apportati sullo sterzo, sulle sospensioni, sul sistema di frenata (naturalmente implementato) e dell'aerodinamica ottimizzata. E, soprattutto, dell'effetto del nuovo sistema di trazione integrale con distribuzione selettiva della coppia dell’asse posteriore in grado di trasferire fino al 100% della spinta su una singola ruota. La trazione integrale è regolata dal Vehicle Dynamics Manager integrato anche con il controllo elettronico del differenziale anteriore XDS e con il controllo adattivo del telaio DCC.

Agli appassionati, Volkswagen ha riservato anche una “sorpresa” inserendo un optional fra i tre profili di guida. Alle modalità Comfort, Sport e Race sono state aggiunte anche quelle Special (specifica per il Nürburing) e Drift, entrambe a richiesta e che costituiscono di fatto un arricchimento della modalità Race. Su una cosa, il costruttore non ha dubbi, come ha “certificato” anche Benjamin Leuchter, il pilota che ha contribuito alla messa a punto del modello: la Golf 8 R ha una maggiore stabilità alla velocità elevate. Con la versione ad alte prestazioni della Golf, il costruttore amplia l'offerta della gamma R che ha esteso anche ai Suv T-Roc, Tiguan e Touareg. La prima Golf R aveva esordito nel 2002 con un propulsore da 241 cavalli. La Volkswagen Golf 8 R sarà ordinabile fra qualche settimana ed arriverà nelle concessionarie italiane già agli inizi del 2021.