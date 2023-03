Volkswagen ID.3, debutta la versione evoluta. Design più grintoso e interni migliorati su indicazioni dei clienti

Presentata nel 2019, l’hatchback ID.3 è stata il primo modello elettrico di Volkswagen basato sulla piattaforma MEB. Due anni e mezzo dopo il lancio sul mercato della prima generazione, e dopo diverse critiche da parte degli utenti il best seller completamente elettrico della Casa di Wolfsburg è ora in vendita con un upgrade completo. «La nuova ID.3 conferma il nostro impegno nell’offrire qualità, design e sostenibilità - ha commentato Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen con responsabilità per vendite, marketing e after sales - Il design diventa più adulto, i materiali utilizzati nell’abitacolo più pregiati».

Cambia in primo luogo il look: i dettagli esterni modificati in modo mirato rendono l’aspetto della ID.3 ancora più incisivo. Il frontale di nuova concezione conferisce all’ auto un aspetto più dinamico e le forme moderne e slanciate del corpo vettura - rimaste invariate nella seconda generazione di ID.3 - dimostrano che l’aspetto iconico della famiglia ID. può evolversi restando comunque inconfondibile. Ideando il nuovo cofano anteriore, il team di designer di Volkswagen ha scelto di puntare su un maggiore utilizzo del colore della carrozzeria.

La rimozione del listello nero sotto il parabrezza e l’effetto ottico di allungamento reso possibile dagli incavi laterali fanno sembrare il cofano più lungo. Nel frontale, inoltre, le prese d’aria ottimizzate e ingrandite conferiscono alla ID.3 un aspetto potente e sportivo. Un flusso d’aria migliorato intorno alle ruote anteriori (air curtain) perfeziona l’aerodinamica. I nuovi proiettori - a Led di serie e Led Matrix IQ.Light come optino - e i gruppi ottici posteriori non si limitano a sottolineare il design moderno della ID.3, ma garantiscono anche una migliore visibilità su strada. Nella zona posteriore è presente un inedito gruppo ottico sdoppiato. Ora è illuminata anche la parte dei fanali posteriori collocata nel portellone. L’abitacolo mostra ora un aspetto ancora più ricercato. Accogliendo e implementando molte proposte della clientela, ID.3 è stato perfezionata e le dotazioni di serie valorizzate. Ne è un esempio l’esperienza tattile migliorata: grazie ai materiali di qualità ancora più elevata e al mix di funzionalità, estetica, effetto tattile e struttura, l’abitacolo si presenta più accogliente e l’interfaccia uomo-macchina risulta più appagante.

I pannelli porta sono stati rimodellati e dotati di superfici più morbide e di dimensioni maggiori. Inoltre, i poggiamani integrati nelle porte sono ora più spaziosi e più evidenti. Le cuciture a Cnc (Controllo Numerico Computerizzato), precise e con colori a contrasto, aumentano la pregevolezza e donano all’abitacolo della ID.3 una riuscita combinazione di design futuristico e tradizionale. I materiali pregiati permettono un comfort e, di conseguenza, anche un piacere di guida maggiori. Con ID.3, Volkswagen conferma di voler offrire tecnologie e innovazioni di alta qualità sin dalla classe delle compatte. È il caso degli “swarm data” nella versione aggiornata del sistema Travel Assist con cui si compie un ulteriore passo verso una guida altamente automatizzata. Inoltre, il Park Assist Plus con funzione Memory consente di richiamare le manovre di parcheggio memorizzate e farle compiere da sola all’ auto. O, ancora, il sistema di comando vocale basato sul Cloud e l’head-up display con realtà aumentata che semplificano le attività quotidiane di chi è al volante della nuova ID.3.

Nuova ID.3 è equipaggiata con software di ultima generazione, in grado di migliorare le performance del sistema e di ricevere gli aggiornamenti over-the-air. Accanto al perfezionamento dei comandi il software ID. offre anche funzioni attivabili in un secondo momento (Functions on demand). Volkswagen risponde così alle richieste da parte della clientela di poter reagire in maniera flessibile alle proprie esigenze e prenotare i servizi e le funzionalità secondo necessità. Lo può fare, ad esempio, per il sistema di navigazione o per il climatizzatore automatico comfort a due zone che regola elettronicamente la temperatura, la quantità e la distribuzione dell’aria. Altre importanti funzioni - quali EV Route Planner, Plug & Charge alle colonnine di ricarica rapida o a casa e la possibilità di ricarica bidirezionale (BiDi-Ready) - sono di serie, rendono la ID.3 perfetta tanto per la vita di tutti i giorni quanto per le lunghe percorrenze.

«La ID.3 dimostra la capacità di tenere fede alle ambizioni della Volkswagen, offrendo tecnologie e innovazioni di alta qualità sin dalla classe delle compatte - ha commentato Kai Grünitz, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen, con responsabilità per lo sviluppo tecnico - e ciò si riflette nei nuovi sistemi confort e di assistenza». Nuova ID.3 è disponibile con batterie da 58 e 77 kWh. Quella più grande in particolare consente di raggiungere un’autonomia fino a 546 chilometri (Wltp) nella ID.3 Pro S. Nella nella ID.3 Pro da 58 kWh è invece di 426 chilometri (Wltp).