Volkswagen ID.3 GTI, la GTI più potente della storia è elettrica ed è la prima a trazione posteriore

Una GTI elettrica e, per di più, con dimensioni molto simili alla mitica Golf, ma con la trazione posteriore e con una potenza di 240 kW pari a 326 cv che ne fa la GTI più potente della storia. Ecco a voi la Volkswagen ID.3 GTI, la prima GTI con le ruote posteriori motrici che ha l’obiettivo di portare l’aura di un mito nato 50 anni fa all’interno dell’emisfero elettrico dell’automobile.

Una versione ad alte prestazioni della ID.3 a dire il vero c’era già stata ed era marchiata GTX, la sigla scelta allora dagli uomini Volkswagen per identificare le versioni sportive delle proprie elettriche, analogamente a quanto già fatto con le GTD a gasolio e le GTE ibride plug-in. Ma poi a Wolfsburg hanno deciso che GTI sarebbe valso anche per le elettriche e la ID.3 è la prima di questo nuovo corso dopo la ID.Polo GTI.

La ID.3 è soprattutto la prima GTI a trazione posteriore stradale perché una non targabile c’era già stata: la Golf GTI W12-650 dotata del W12 6 litri biturbo da 650 cv che è stato utilizzato dalla Bentley fino al 2024. Il motore era piazzato letteralmente all’interno dell’abitacolo permettendo a questo prototipo di raggiungere i 325 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 s.

Volkswagen la presentò nel 2007 presso il lago austriaco del Wörthersee dove dal 1982 al 2019 si è tenuto il più grande e celebre raduno di Golf GTI al mondo. E per stabilire un legame diretto con un evento che attirava ben 200mila persone, i tecnici tedeschi hanno ribattezzato con il nome di Wörthersee i cerchi da 20” di questa hatchback elettrica che promette di bruciare lo 0-100 in 5,6 s.

L’esterno presenta altre citazioni del mondo GTI come la griglia a nido d’ape, ma spostata sotto il paraurti per raffreddare la batteria invece, e il filo rosso sulla calandra poco sopra il profilo luminoso che unisce i due fari a matrice di Led. Anche la tinta rossa della carrozzeria, siglata LY3D, è la stessa che c’è sulla Golf GTI sin dal restyling della prima generazione insieme agli insostituibili bianco, nero e argento.

A questo proposito, la carrozzeria è a tinta piena e non più bicolore con il tetto in nero come sulla ID.3 GTX, ma tutte le finiture sono in nero lucido o in tinta con le superfici metalliche. Anche l’abitacolo è segue il tema cromatico del nero sul rosso, con il volante che ha il segno sulle ore 12 e il motivo sui sedili che evoca il mitico Tartan con due bande che si incrociano su seduta e schienale.

L’abitacolo è ovviamente il più digitale che una GTI abbia mai avuto, ma senza esagerare, anche perché la nuova gamma ID.3 ha visto il ritorno di alcuni comandi fisici, ma senza rinunciare ad un grammo della tecnologia che Volkswagen è solita offrire, anche in questo segmento. Tra le novità per i sistemi di assistenza c’è anche il riconoscimento del semaforo: se è rosso, la vettura si arresta automaticamente.

Il motore, come su tutte le ID.3, è posteriore e logicamente lo è anche la trazione. Eroga ben 240 kW (pari a 326 cv), ma soprattutto ben 545 Nm di coppia con tutte le caratteristiche che sono proprie di un’unità elettrica, dunque prontezza e pienezza assoluta all’acceleratore. Un mix sulla carta ideale per esaltare il piacere di guida e la dinamica, sorretta da sospensioni a controllo elettronico.

La Volkswagen ID.3 GTI raggiunge i 200 km/h (autolimitati) e accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 s., grazie anche all’ausilio del launch control. Oltre a quelle disponibili su tutte le versioni della 5 porte elettrica tedesca, si può selezionare la modalità di guida GTI che modifica la risposta di motore e autotelaio, ma anche la grafica della strumentazione e attiva il rumore artificiale di un motore termico.

La batteria è da 79 kWh netti ed è ricaricabile fino a 183 kW, abbastanza per passare dal 10% all’80% in meno di mezz’ora. L’autonomia massima promessa e di 601 km, ma molto dipende ovviamente dal peso del piede destro. In attesa di saperne di più, la Volkswagen ha già annunciato che la ID.3 GTI arriverà nei concessionari all’inizio del 2027.