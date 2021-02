Volkswagen ID.3, ora disponibile anche in versione City con batteria da 45 kWh

ROMA - In occasione del lancio della versione City, la gamma italiana della Volkswagen ID. 3 si evolve: sono cinque ora le versioni disponibili, con tre capacità della batteria. È infatti disponibile in Italia la ID. 3 City dotata della batteria da 45 kWh di capacità netta che, grazie alla notevole efficienza, è più elevata di quanto anticipato. In questa configurazione la ID. 3 è infatti in grado di percorrere fino a 350 km. Dotata di serie della ricarica rapida fino a 100 kW DC e dei pacchetti Comfort ed Infotainment, la ID. 3 City rappresenta la nuova versione d’accesso alla gamma della compatta elettrica. Per le sue caratteristiche è ideale nell’utilizzo urbano ed extraurbano, senza tuttavia dover rinunciare a comfort, stile e tecnologia. Una proposta completa nei contenuti, con un prezzo di listino di 34.800 euro che grazie agli incentivi statali può ridursi sostanzialmente, sino a risultare più conveniente di un equivalente modello a combustione interna.

Con l’introduzione della versione City e della batteria da 45 kWh, la gamma italiana della ID. 3 si evolve verso una maggiore semplicità di scelta. In particolare le versioni equipaggiate con la batteria intermedia da 58 kWh passano da sei a tre. Pertanto ora la line-up comprende la versione City con batteria da 45 kWh; Life, Business e Tech (58 kWh) e Tour (77 kWh). Nella sezione del suo sito internet dedicata alla mobilità alternativa, la Volkswagen ha creato un utile strumento per il calcolo dei costi e dei tempi di ricarica della ID. 3, con l’obiettivo di rendere più immediate e fruibili le informazioni relative a un elemento chiave nell’acquisto e nell’utilizzo quotidiano di un’ auto elettrica. Dopo avere scelto la ID. 3 preferita, è sufficiente inserire l’autonomia di cui si ha bisogno, il tipo di ricarica con relativa potenza e la tariffa dell’energia elettrica per ottenere una risposta su tempi e costi di ricarica. Lo strumento è disponibile sul sito ufficiale di Volkswagen Italia.