Volkswagen ID.4, al via gli ordini del Suv elettrico. Tre le versioni al lancio, poi arriverà la sportiva GTX

ROMA - Al via in Italia gli ordini per ID.4, il primo SUV 100% elettrico di Volkswagen. Mentre la strategia elettrica della casa tedesca continua ad ampliare la propria offerta, anche nel nostro paese è arrivato il momento dell'apertura degli ordini del modello che sarà venduto e prodotto in Europa, Stati Uniti d'America e Cina. La gamma italiana di lancio della Volkswagen ID.4 prevede due basi tecniche e quattro allestimenti, con prezzi di listino a partire da 43.150 euro e autonomie WLTP fino a circa 520 km. Le consegne nelle Concessionarie inizieranno ad aprile.

"La ID.4 è fondamentale per la Volkswagen - ha commentato il CEO Volkswagen, Ralf Brandstätter - perché con questo modello 100% elettrico entriamo nel segmento in maggiore crescita a livello mondiale, quello dei SUV compatti". Come la berlina compatta ID.3, il SUV ID.4 si presenta al lancio sul mercato italiano con una gamma composta da versioni preconfigurate: City, Life, Business e Tech. La ID.4 City è realizzata sulla base tecnica Pure Performance, costituita dalla batteria da 52 kWh netti di capacità, cui corrispondono fino a 343 km di autonomia nel ciclo WLTP, associata a un motore posteriore da 125 kW (170 CV) di potenza. Può essere ricaricata fino a 7,2 kW in corrente alternata AC e fino a 100 kW in corrente continua DC.

Le altre tre versioni sono realizzate sulla base tecnica Pro Performance, costituita dalla batteria da 77 kWh di capacità netta, che garantisce fino a 520 km di autonomia nel ciclo WLTP. In questo caso, la potenza di ricarica arriva fino a 11 kW in corrente alternata AC e fino a 125 kW in corrente continua DC. Alla batteria di capacità maggiore è associato un motore elettrico posteriore da 150 kW (204 CV), che permette alle ID.4 Life, Business e Tech di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h per tutte le versioni. Nel corso dell'anno, a queste versioni si aggiungerà una variante sportiva al vertice della gamma, dotata di trazione integrale: la ID.4 GTX.