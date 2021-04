Volkswagen ID.4 Gtx, il Suv elettrico con più temperamento: trazione integrale e 299 cavalli

WOLFSBURG – A ogni modello la sua Gt. L'alto di gamma della famiglia elettrica di Volkswagen è la Gtx, la cui prima declinazione è la Id.4 a trazione integrale con due motori per un totale di 299 cavalli. Le unità sono state piazzate sugli assi posteriore (sincrono a magneti permanenti da 204 che può “spingere” anche da solo come avviene sulla Id.4) e anteriore (asincrono). L'inedita variante si somma a quelle che hanno già fatto la storia del marchio, che aveva lanciato le Gti a benzina e le Gtd a gasolio alle quali aveva aggiunto più recentemente le Gte plug-in.

In casa Volkswagen la sigla Gt è sinonimo di «piacere di guida», mentre la lettera “X” rappresenta «l’anello di congiunzione con la mobilità del futuro: ecocompatibilità e sportività non si escludono a vicenda, ma si integrano alla perfezione», assicura il costruttore. Che ha già anticipato che dopo la Id.4 arriveranno altri modelli caratterizzati dalla sigla Gtx. La Volkswagen Id.4 Gtx ha le stesse proporzioni del modello dal quale deriva, rispetto al quale è più basso di un paio di centimetri.

In lunghezza supera di poco i 4,58 metri offrendo un bagagliaio con una capacità compresa fra 543 e i 1.575 litri. In termini di prestazioni, il modello top di gamma raggiunge i cento all'ora in 6,2 secondi (oltre due secondi in meno alla Id.4) e ha i 180 km/h come velocità massima (20 km/h più veloce del modello "base"). L'autonomia massima dichiarata con la batteria da 77 kWh effettivi (82 nominali con il 70% della capacità originaria garantita anche dopo 8 anni o 160.000 km) è attorno ai 480 chilometri (la Id.4 supera i 500). Il costruttore monta un sistema intelligente di recupero dell'energia basato non solo sulle tre impostazioni relative all'andatura (Drive, Brake e Eco Assitant), ma anche alla frenata rigenerativa. Fino a 3 g di decelerazione la vettura rallenta elettricamente: i freni idraulici (a disco davanti e a tamburo dietro) vengono attivati solo oltre questa soglia.

L'altezza da terra è di 17 centimetri grazie ai quali la Id.4 Gtx con cerchi di serie da 20'' (quelli da 21 sono a richiesta) può anche affrontare escursioni lontane dall'asfalto: niente di particolarmente impegnativo, s'intende. Il pacchetto sportivo, uno degli accessori, offre un assetto modulabile che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri e lo sterzo progressivo. Il Suv elettrico monta di serie due schermi, uno da 5,3 e l'altro da 10'' (da 12'' con il generoso Infotainment Plus che comprende anche l'head-up display con realtà aumentata) e, tra le altre cose, l'Id.Light e il sistema di navigazione Discover Pro oltre a diversi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. La Id.4 Gtx debutterà in Europa con l'estate. Il listino italiano non è ancora stata ufficializzato, ma, come riferimento, il costruttore ha fornito il prezzo tedesco, che parte da 50.415 euro.