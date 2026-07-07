​Volkswagen, il pick-up Amarok amplia la gamma con Dark Label. Look “scuro”, dotazione di serie ricca e il V6 di 3,0 litri da 177 kW

Con la nuova Dark Label caratterizzata da un look «scuro» e da una ricca dotazione di serie, Volkswagen amplia in Italia l'offerta del suo pick-up Amarok, puntando a clienti più orientati a un'esperienza di guida in stile Suv. Proposta con motore turbodiesel V6 di 3,0 litri da 177 kW di potenza massima per 600 Nm di picco di coppia, con trasmissione che abbina trazione integrale 4Motion e riduttore a un cambio automatico a 10 rapporti, questa versione speciale è stata pensata partendo dall'allestimento Style che rimane in listino e si propone nel nostro Paese come terza opzione, affiancando anche la Aventura. Pick-up a quattro porte con doppia cabina, lungo 5.350 mm, con un passo di 3.270 mm, la Dark Label è riconoscibile esternamente per la griglia frontale nera, tinta utilizzata anche per protezione sottoscocca, specchietti esterni, pedane, maniglie, montante B e paraurti posteriore.

Viene proposta nelle tre tinte esterne scure Midnight Black metallizzato, Dark Grey metallizzato oppure Bright Blue metallizzato. Tra gli altri elementi di specificità, da segnalare le scritte sulla fiancata, i cerchi in lega da 20 pollici in nero opaco, i vetri privacy con finestrini posteriori oscurati, le barre sul tetto, i gruppi ottici oscurati, la styling bar di colore nero opaco a polvere, il lunotto scuro. All'interno spiccano i sedili scuri, i pannelli della portiera neri, console centrale e rivestimento del cielo vettura in Ebony Black. «Il modello speciale Dark Label - sottolinea un comunicato - è già dotato di serie di fari a LED Matrix, sistema di infotainment con display da 12 pollici, Digital Cockpit con schermo a colori da 12,3 pollici e sedile del conducente regolabile elettricamente».