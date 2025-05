Volkswagen Multivan, arriva versione otto posti. Diventa più versatile, ideale per lavoro e famiglie

Iniziano il 28 maggio le prevendite nei primi Paesi europei che sono stati scelti per l'operazione Volkswagen Multivan otto posti. Si tratta di una versione particolarmente attesa sia per l'impiego professionale come taxi o veicolo a noleggio con conducente, sia per gli utenti privati che cercano un mezzo per questo numero di passeggeri ma con elevato confort. Affiancando gli altri allestimenti a cinque, sei e sette posti, la nuova variante di Multivan a otto posti offre infatti tre sedili singoli ciascuno nella seconda e terza fila, rendendo questo mini bus ancora più flessibile ma anche più confortevole quando ospita gruppi più numerosi.

Grazie alla caratteristica che tutti i sedili posteriori possono essere rimossi e spostati questo nuovo Multivan è uno dei veicoli più versatili sul mercato con il vantaggio di offrire - anche con otto persone a bordo - un vano di stivaggio da ben 763 litri dietro alla terza fila, dunque con spazio in abbondanza per bagagli e attrezzature di qualsiasi tipo. Volkswagen Veicoli Commerciali sottolinea che Multivan a otto posti sarà disponibile in tutti gli allestimenti e con motorizzazione turbodiesel da 150 Cv ma anche plug-in hybrid a benzina da 176 Cv e 1.5 TSI da 136 Cv.

Tutte sfruttano la versione di piattaforma con sbalzo posteriore allungato di 200 mm, per una lunghezza totale: 5.173 mm. La versione base del Multivan, quella a cinque posti con tre sedili singoli nella seconda fila di serie, può essere completata con altri tre sedilii singoli aggiuntivi per ottenere un configurazione a tre file e otto posti costano con un sovrapprezzo (in Germania) di 1.612,45 euro. Multivan in allestimento Life, Edition e top di gamma Style esce dalla fabbrica di Hannover con sette posti di serie, in quanto dotati di due sedili singoli nella seconda fila e tre nella terza.

Per ottenere la configurazione opzionale a otto posti è dunque sufficiente aggiungere solo un sedile per la seconda fila con un sovrapprezzo (in Germania) di 660,45 euro. Volkswagen Veicoli Commerciali ricorda che entrambi i sedili posteriori centrali sono dotati di una cintura di sicurezza a tre punti integrata. Inoltre i sedili esterni della seconda fila degli allestimenti Life, Style ed Edition sono dotati di braccioli ripiegabili. In queste versioni, il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore sono dotati di serie di due braccioli, uno esterno e uno interno, in particolare, l'elegante Multivan Style, con i suoi sedili in tessuto AartVelours, si trasforma con gli otto posti in un lussuoso van business.