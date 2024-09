Volkswagen, il nuovo California è anche ibrido plug-in a trazione integrale. Camper adatto anche per uso quotidiano

Arriva il nuovo Volkswagen California, il primo camper van della famiglia dei veicoli commerciali del brand ad essere offerto con un sistema ibrido plug-in associato alla trazione integrale. Ordinabile dal mese di settembre nelle versioni Beach ed Ocean, vedrà le prime consegne entro fine anno. La nuova generazione di questo veicolo di successo prodotto in oltre 280.000 unità è stato realizzato partendo dalla versione lunga del Multivan, è lungo 5.173 mm, rispetto ai 4904 mm del modello precedente, più largo di quest'ultimo di 37 mm, del quale mantiene la stessa altezza pari a 1.990 mm con il tetto a soffietto ribassato. Il passo lungo 3.124 mm garantisce più spazio a bordo, mentre l'altezza interna è di 1.297 mm e, quando il tetto a soffietto è aperto, aumenta a 2.108 mm. Disponibile nelle varianti Beach e Ocean, il Volkswagen California si posiziona tra il più Caddy California e il Grand California, proponendosi come un camper multifunzionale adatto anche per l'uso quotidiano. Oltre al tetto a soffietto su tutte le versioni, presenta anche nuove porte scorrevoli sui lati sinistro e destro, che consentono di utilizzare come terrazza all'aperto i due lati del veicolo. Inoltre, i sedili singoli al posto del divanetto posteriore consentono di posizionare anche le biciclette all'interno del mezzo durante i viaggi.

Non manca, a partire dalla versione Beach Camper, una nuovissima centralina nel montante C lato passeggero che consente di gestire tutte le funzioni del camper tramite un display. Sotto pelle, oltre al quattro cilindri turbodiesel da 150 CV, consente di avere la power-unit ibrida plug-in dalla potenza di sistema di 245 CV che si combina con la trazione integrale 4MOTION. Il look richiama quello dell'iconico Bulli mediante le seguenti varianti bicolore che indicano prima la zona superiore e poi quella inferiore: Mono Silver/Energetic Orange metallizzato, Deep Black Pearl/Fontana Red metallizzato e, in esclusiva per il nuovo California, la nuova combinazione di colori Candy White pastello/Starlight Blue metallizzato. Inoltre. Il tetto a soffietto a tre strati può essere configurato nei tre colori Toffee Brown, Glacier Blue e Basalt Grey. Completano il quadro estetico sette diverse tipologie di cerchi in lega da 16, 17, 18 e 19 pollici (17 pollici è la misura di serie per il mercato italiano). Il California Beach offre sei posti a sedere nella configurazione 2+2 posti singoli nella seconda e terza fila, e spazio per due persone per dormire sotto il tetto a soffietto, che può essere aperto e chiuso manualmente con un nuovo meccanismo facile da usare.

Mentre il letto nel tetto a soffietto misura 2.054 x 1.137 mm in tutte le versioni. Il California Beach Camper, invece, è dotato di serie di sedili girevoli e regolabili in altezza per guidatore e passeggero anteriore e, nella configurazione a cinque posti, presenta tre sedili singoli nella parte posteriore con gli schienali dei due sedili posteriori esterni che possono essere completamente ribaltati per creare due posti letto ulteriori nella zona giorno. Su questo allestimento, troviamo anche l'illuminazione nel tetto a soffietto, i finestrini scorrevoli nelle porte scorrevoli sinistra e destra, e la nuovissima centralina camper (display) nel montante C sul lato passeggero anteriore. Infine, il Beach Camper presenta una mini-cucina estremamente compatta ed un collegamento alla presa di corrente a 230 volt. Al vertice della gamma troviamo il California Ocean che nella variante a quattro posti è dotato di due sedili singoli nella parte posteriore, un angolo cottura completo sul lato del conducente e una seconda batteria per camper (per un totale di 2 batterie di tipo LiFePo x 40 Ah). Entrando nel dettagli, l'angolo cottura è stato completamente ridisegnato, presenta armadietti, lavello e fornello a gas monocottura, e non sporge in avanti come in passato grazie alla maggiore lunghezza esterna del veicolo.