Polo festeggia mezzo secolo di storia con un'edizione speciale. La compatta VW ha elevati contenuti estetici e tecnologici

Volkswagen Polo festeggia mezzo secolo di storia con un'edizione speciale, la Polo Edition 50, già disponibile per il mercato italiano a un prezzo di listino che parte da 28.200 euro e verrà prodotta fino a dicembre 2026. Dal 1975, Polo ha conquistato milioni di persone ed è diventata apripista nella sua categoria grazie al prezzo accessibile, al suo design e alla tecnologia sempre attuale. La nuova Polo Edition 50 si distingue rispetto all'allestimento Style in quanto offre già di serie contenuti estetici e tecnologici che la rendono ancora più completa a un prezzo di listino di 1800 euro superiore. Alle dotazioni di serie della versione Style, la Polo Edition 50 aggiunge elementi di design, come i badge celebrativi su su volante, plancia, montante B e battitacco anteriori; la pedaliera sportiva e il rivestimento interno del tetto nero; la vernice metallizzata; i cristalli posteriori e il lunotto oscurati.

A questi si aggiungono Park Assist, la videocamera per retromarcia Rear View e il Rear Traffic Alert per rendere ancora più facile e sicura la manovra di parcheggio; di serie anche il navigatore satellitare Discover Media. Inoltre, alla già completa dotazione di ADAS dell'allestimento Style si aggiungono l'assistente al cambio corsia Side Assist e il sistema di protezione proattivo dei passeggeri Pre Crash. Per questa versione speciale sarà disponibile la vernice metallizzata Crystal Ice, già proposta sulla Nuova Golf, e un pacchetto speciale dedicato, il Design Pack Plus, che aggiunge clima automatico a 2 zone, tetto panoramico apribile elettricamente e il Keyless.

L'edizione speciale è proposta con tre diverse varianti del turbobenzina 1.0 TSI. La Polo Edition 50 da 70 kW (95 CV) con cambio manuale, a cui si aggiungono due varianti con il cambio automatico doppia frizione DSG a sette marce da 70 kW (95 CV) e 85 kW (115 CV), con prezzi di listino che partono rispettivamente da 29.900 e da 31.900 euro.