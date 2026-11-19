Volkswagen alza l'asticella delle prestazioni nel segmento dei SUV compatti svelando in anteprima mondiale la nuova T-Roc R. A distanza di un anno dal debutto della seconda generazione del modello, il reparto sportivo Volkswagen R presenta la declinazione più estrema della gamma: un SUV capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5 secondi e di raggiungere i 250 km/h di velocità massima (limitata elettronicamente). Il lancio commerciale è fissato per il primo trimestre del 2027. Costruita sulla piattaforma modulare MQB evo, la nuova T-Roc R incarna la filosofia "Born On The Racetrack", portando su strada soluzioni tecniche sviluppate e affinate direttamente in circuito.

Il motore: debutta il mild hybrid su un modello R. Sotto il cofano pulsa l'ultima evoluzione del celebre quattro cilindri turbo benzina 2.0 TSI (EA888 evo5), omologato secondo la futura normativa Euro 7. Per la prima volta su una vettura firmata Volkswagen R, il propulsore è abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt con alternatore-starter a cinghia e a un compressore elettrico (EAV) che lavora in parallelo con la turbina a geometria variabile.

Potenza e coppia: il motore sviluppa 245 kW (333 CV) — ben 129 CV in più rispetto alla T-Roc 2.0 TSI da 204 CV — e una coppia massima di 420 Nm costante tra 1.900 e 5.250 giri/min, eliminando di fatto il ritardo di risposta del turbo ai bassi regimi.

Effetti sonori: la trasmissione è affidata al cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Non mancano chicche da pista come il Launch Control di serie, gli scoppiettii in rilascio (backfire) e una speciale procedura di avviamento che porta momentaneamente il regime a 3.000 giri/min per esaltare il rombo dello scarico.

Dinamica di guida: Torque Splitter e 9 profili di marcia. Per scaricare a terra i 333 CV, la T-Roc R adotta la trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. Grazie al Torque Splitter posteriore, la coppia non viene ripartita solo tra gli assi, ma anche in modo variabile tra le due ruote posteriori, arrivando a trasferire fino al 100% della spinta alla ruota esterna in curva per annullare il sottosterzo.

L'assetto sportivo adattivo DCC e lo sterzo progressivo sono di serie, coordinati dal Vehicle Dynamics Manager. Il conducente può scegliere tra 7+2 profili di guida: oltre ai classici Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race e Individual, spiccano due modalità estreme sbloccabili da un sottomenu:

Special: tarata appositamente per affrontare i dossi e le curve del Nordschleife del Nürburgring, ammorbidendo leggermente gli ammortizzatori rispetto alla modalità Race per garantire la massima aderenza.

Drift: pensata esclusivamente per l'uso in pista o su percorsi chiusi, regola l'elettronica e la ripartizione della coppia per consentire sovrasterzi di potenza controllati.

Design esterno e interni hi-tech. Esteticamente la T-Roc R si riconosce per il frontale ridisegnato con un'ampia presa d'aria, i dettagli in nero lucido, i cerchi di serie da 19 pollici Zandvoort (a richiesta i forgiati da 20 pollici Warmenau) dietro cui spiccano le pinze freno blu e l'impianto di scarico a quattro terminali, disponibile anche in titanio firmato Akrapovič. Tra le tinte carrozzeria torna l'iconico Lapiz Blue metallizzato.

Nell'abitacolo dominano i sedili sportivi con cuciture blu, il volante R-Performance dotato dell'apposito tasto R blu per richiamare istantaneamente la massima sportività e il Digital Cockpit Pro con grafiche dedicate. La strumentazione digitale integra un contagiri orizzontale con indicatori di cambiata, cronometro GPS (laptimer), G-Meter e telemetria in tempo reale su pressione del turbo, temperature e ripartizione della coppia.