Volkswagen T-Roc, ecco la seconda generazione. Il Suv tuttofare che dal 2017 ha venduto oltre due milioni di unità

Volkswagen presenta la nuova generazione di T-Roc, il suv tuttofare lanciato nel 2017 e aggiornato nel 2022 che ha totalizzato oltre due milioni di unità vendute in tutto il mondo. Con un inedito design dalle linee pulite e contemporanee, la seconda generazione di Volkswagen T-Roc è il terzo SUV del marchio Volkswagen basato sull'ultimo livello evolutivo della piattaforma modulare trasversale MQB evo, dopo Tiguan e Tayron. Ciò consente di portare un nuovo livello tecnologico nel segmento dei SUV compatti e di riprendere numerosi sistemi già visti sugli altri modelli. Con i suoi 4.373 mm, la nuova T-Roc è stata allungata di 122 mm rispetto alla generazione precedente a favore dello spazio di bordo e del design più dinamico. Il passo raggiunge ora i 2.631 mm (+28 mm) e la presenza su strada è enfatizzata dai cerchi in lega ora fino a 20 pollici, che precedentemente raggiungevano i 19 pollici.

Tra le caratteristiche di spicco dello stile di T-Roc c'è la striscia argentata che si estende dal montante A al montante D come anche la zona posteriore che risulta più pronunciata rispetto alla passata generazione. Mentre all'anteriore spiccano i fari a Led che, nella versione più evoluta, sono dotati di tecnologia Matrix IQ.Light che, come i fari a Led Plus di serie negli equipaggiamenti più completi, sono collegati da una sottile barra trasversale a Led e dal logo VW illuminato. Inoltre, l'attenzione dei tecnici Volkswagen è stata posta anche sui materiali impiegati, con circa il 20% costituito da materiali riciclati, per un peso corrispondente fino a 40 kg. La sostenibilità su T-Roc è legata anche all'efficienza, grazie alla gamma motori turbo benzina ibridi. Al lancio saranno due le trazioni: mild hybrid da 48 V (eTSI) con 85 kW (116 CV) e 110 kW (150 CV), entrambe accoppiate a un cambio DSG a doppia frizione a 7 marce. Seguiranno poi due versioni full hybrid di nuova concezione. Tutte e quattro queste versioni sono accomunate dalla trazione anteriore.

Come già nella generazione precedente, anche la nuova T-Roc sarà disponibile in un secondo momento con la trazione integrale abbinata al motore 2.0 litri Tsi, che in futuro sarà anch'esso offerto come mild hybrid. Le novità proseguono anche all'interno dell'abitacolo, dove spicca una marcata attenzione alla qualità dei materiali e alle tecnologie di bordo. Una caratteristica estetica e tattile di questo salto di qualità è costituita dalla superficie della plancia rivestita con una struttura in tessuto di nuova concezione. Rinnovata anche sull'ergonomia dei comandi: sono state riprogettate le maniglie delle porte integrandole anteriormente nei braccioli delle porte, cosicché conducente e passeggeri afferrano automaticamente la maniglia in argento e nero di design tirandola verso l'alto in modo intuitivo per aprirla. Novità di bordo è la presenza del Windshield Head-Up Display (opzionale) oltre al touchscreen del sistema infotainment da 10,4 pollici (o 12,9 pollici per la versione top di gamma) in grado di accedere a banche dati online e a chatGPT.

Mentre sul fronte sicurezza, nuova T-Roc è dotata del Park Assist Pro che, tramite la funzione memory, consente il parcheggio con apprendimento delle manovre, nonché l'avviso all'uscita dal veicolo Exit Assist, che può segnalare la presenza di auto o biciclette che si avvicinano dal posteriore prima di aprire le porte. Al momento del lancio sono quattro gli allestimenti disponibili: la versione d'accesso T-Roc (focalizzata su budget e funzionalità), la versione evoluta Life (votata a funzionalità e comfort) e le due versioni top di gamma Style (focalizzata su design e tecnologie) e la più sportiva R-Line.