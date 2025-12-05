Volkswagen T-Roc, evoluzione totale per il Suv più venduto d'Europa. Debutta con motori mild hybrid 1.5 eTSI da 116 e 150 cv

Volkswagen T-Roc, il suv compatto più venduto in Europa dal 2025, torna sul mercato in una veste completamente nuova. Volkswagen anticipa così un modello destinato a segnare un nuovo standard nel segmento, forte di un successo costruito in oltre due milioni di esemplari dal 2017. La seconda generazione introduce una gamma di motorizzazioni interamente ibride, interni profondamente riprogettati, sistemi di assistenza mai visti prima nella categoria e un design che evolve senza rinnegare il carattere distintivo del modello. «I nostri clienti amano la T-Roc e sono convinto che la nuova generazione abbia tutto ciò che serve per continuare a scrivere questa storia di successo», afferma Thomas Schäfer, ceo di Volkswagen, sottolineando i progressi compiuti in termini di qualità, tecnologia e comportamento di guida. La prevendita è già iniziata, mentre l'arrivo in concessionaria in Italia è previsto per gennaio 2026.

Il nuovo modello mantiene i tratti iconici della prima generazione, come la «mazza da hockey» che unisce montante A e C e la spalla muscolosa posteriore, ma introduce un frontale più moderno e allineato al nuovo linguaggio stilistico Volkswagen. Ogni superficie è stata ridefinita in ottica funzionale e aerodinamica, con un coefficiente di resistenza migliorato del 10% che contribuisce a ridurre consumi ed emissioni. Sul fronte tecnico, la nuova T-Roc debutta con due motori mild hybrid 1.5 eTSI da 116 e 150 cv, dotati di recupero di energia, disattivazione dei cilindri e boost elettrico. Nel 2026 arriveranno anche il 2.0 eTSI mild hybrid 4Motion da 204 cv, la versione ad alte prestazioni T-Roc R e due full hybrid da 136 e 170 cv, completando una gamma che conterà sei varianti, tutte con cambio automatico. Tra le principali innovazioni spiccano i sistemi di assistenza derivati dai modelli superiori. La T-Roc è il primo suv della categoria a offrire il nuovo Travel Assist, con funzioni avanzate come il cambio di corsia automatico e l'adattamento proattivo della velocità, affiancato dall'Emergency Assist, capace di portare il veicolo in sicurezza in caso di malore del conducente. Non mancano l'Exit Assist, che avverte dell'arrivo di ciclisti o veicoli prima dell'apertura delle porte, e il Park Assist Pro con funzione Memory, in grado di replicare autonomamente manovre di parcheggio fino a 50 metri anche tramite smartphone.

L'adozione della piattaforma MQB evo consente inoltre l'introduzione dei nuovi fari Led Matrix IQ.Light con abbaglianti ad alte prestazioni, un'anteprima nella classe dei suv compatti. Gli interni segnano un salto di categoria. Materiali più pregiati, superfici morbide, rivestimenti in microfibra ArtVelours Eco e comandi ottimizzati rendono l'abitacolo più vicino a quello di modelli come Tiguan e Tayron. Spiccano il nuovo Windshield Head Up Display, gli strumenti digitali di grande formato con modalità Black Panel e i sistemi infotainment evoluti con comandi vocali e integrazione di ChatGPT. La modularità cresce grazie a una lunghezza maggiore di 122 mm, che si traduce in più spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori e in un bagagliaio che raggiunge 475 litri. I sedili, ridisegnati in ottica ergonomica, offrono funzioni avanzate come i supporti lombari a regolazione elettrica e, nella versione Style, il massaggio pneumatico. La R-Line aggiunge sedili sportivi dedicati, con possibilità di rivestimenti in pelle. Sul fronte della personalizzazione, Volkswagen introduce un nuovo schema di allestimenti - Life, Style e R-Line - con dotazioni già ricche a partire dall'ingresso gamma e opzioni che aumentano il livello di comfort, sicurezza e stile, dal tetto panoramico ai sistemi audio Harman Kardon, dai cerchi neri del pacchetto Black Style alla climatizzazione a 3 zone.

Disponibile anche un gancio traino con capacità fino a 80 kg, pensato per il trasporto di e-bike. La nuova T-Roc compie un passo importante verso la sostenibilità: fino a 140 componenti interni ed esterni sono realizzati con materiali riciclati, per un totale che può raggiungere il 16% della massa plastica complessiva. Dalla moquette ai sedili in Pet riciclato fino all'ArtVelours Eco, la scelta di materiali innovativi riduce l'impatto ambientale senza rinunciare a qualità e comfort. Volkswagen utilizza inoltre una vernice sostitutiva del cromo più ecocompatibile, confermando l'impegno verso soluzioni sostenibili già applicate alla famiglia ID. Con una combinazione di efficienza, tecnologia avanzata e qualità costruttiva, la nuova T-Roc punta così a consolidare la propria leadership nel mercato europeo dei suv compatti.