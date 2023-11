Volkswagen T-Roc Sport: il lato sportivo del Suv. Stile più audace e dotazione più ricca

Arriva in occasione del porte aperte previsto nelle concessionarie Volkswagen sabato 18 e domenica 19 novembre, la T- Roc Sport: una nuova versione in edizione limitata del Suv venduto in oltre 20.000 unità da inizio anno. Questa variante si rivolge agli automobilisti che apprezzano il design dinamico, ma hanno un occhio di riguardo per il prezzo, che parte da 30.900 euro, o, con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, da un canone mensile di 169 euro.

La nuova T- Roc Sport annovera nella dotazione i cerchi in lega Grange Hill da 18 pollici di colore nero, i vetri posteriori oscurati, ed il climatizzatore automatico bizona con comandi touch. Questi accessori comportano un vantaggio cliente di oltre 1.000 euro. Tra le livree spicca l’Ascot Grey, di serie, mentre sono disponibili il Pure White ed i colori metallizzati Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey e Petroleum Blue. A livello di motorizzazioni troviamo il 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti; il 1.5 TSI da 150 CV con cambio DSG a 7 marce; ed il turbodiesel 2.0 TDI 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti.