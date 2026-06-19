Volvo accende i riflettori del Foro Italico di Roma sulla EX60 e svela la versione Cross Country

Reveal romano per le Volvo EX60 e EX60 Cross Country: la cornice è stato lo Stadio dei Marmi-Pietro Mennea al Foro Italico tra i riflessi soffusi dello spettacolo Candlelight, i flash degli acrobati e il brillo sospeso della Luna affiancata a Venere. A fare gli onori di casa per Volvo Car Italia il Presidente e Managing Director Michele Crisci, di fronte a una platea di circa 800 ospiti.

La ‘premiere’ romana di Volvo EX60 e Volvo EX60 Cross Country si inserisce nel tour delle città italiane che vede la più recente full electric di Volvo protagonista presso le concessionarie della rete Volvo in Italia. Già disponibile in pre-ordinazione da marzo, la EX60 comincerà ad essere consegnata in Italia a settembre, mentre per la Cross Country i pre-ordini inizieranno nella seconda metà del 2026, con le consegne previste nel 2027.

Il reveal nella Capitale delle Volvo EX60/EX60 Cross Country avviene in un momento positivo per Volvo in Italia. Con 8.200 auto consegnate alla metà del mese di giugno i numeri indicano una crescita del +8% rispetto allo scorso anno. Un risultato in linea con un mercato che prende slancio, ma di cui Volvo è stata pioniere.

La scommessa anticipata del marchio svedese (controllato dalla cinese Geely) ripaga: Volvo guida per la percentuale di auto BEV full electric sul totale del volume consegnato, che è pari al 15%, con una performance doppia rispetto alla media del mercato. Se ci spostiamo sul fronte delle vendite la quota sale ulteriormente e la previsione per la fine d’anno è di arrivare a sfiorare il 25% sul totale. In altre parole, l’obiettivo è che una vettura Volvo su quattro vendute in Italia sia una full electric.

Se alle vendite di modelli BEV si aggiungono quelle consuntivate dai modelli Ibridi plug-in (PHEV), che pesano circa il 16% del totale, la proiezione che si ottiene è ancora più significativa: il 40% di auto Volvo vendute in Italia è con ricarica. Questi dati dimostrano la fiducia che i clienti Volvo hanno accordato al costruttore di Göteborg e alla sua transizione verso una mobilità totalmente elettrica. La nuova EX60 è l’asso vincente che Volvo Car Italia è pronta a giocare sul mercato nazionale per ampliare ulteriormente la sua leadership elettrica.

La Volvo EX60 è un SUV premium 100% elettrico sviluppato sulla piattaforma aggiornata a 800V. La gamma offre potenze comprese tra 280 e oltre 500 CV e un'autonomia che spazia dai 620 km (batteria da 80 kWh) agli oltre 800 km WLTP (versione P12 AWD). Le due declinazioni principali sono la Volvo EX60 e la Volvo EX60 Cross Country: quest’ultima è la versione dedicata a chi cerca un'impronta più avventurosa e pratica, senza rinunciare alla mobilità elettrica a zero emissioni. Rispetto alla EX60 standard la Cross Country presenta un'altezza da terra superiore di 2 cm (arriva a circa 165 cm di altezza totale) ed è dotata di serie di sospensioni pneumatiche adattive che permettono di rialzare ulteriormente l'assetto di altri 2 cm per il fuoristrada leggero. I due modelli condividono un ecosistema tecnologico avanzato guidato dal sistema hardware e software HuginCore (che integra intelligenza artificiale, Google, Nvidia e Qualcomm) e un'aerodinamica ottimizzata con maniglie digitali a scomparsa e l'assenza di griglia frontale tradizionale.

L’evento del Foro Italico ha costituito anche l’occasione per annunciare la partnership con Sport e Salute, la società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia e alla quale il Governo affida la promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita. L’accordo è stato simbolicamente sancito dalla stretta di mano fra Michele Crisci, Presidente e Managing Director Volvo Car Italia, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.

La collaborazione prevede la fornitura di una flotta di 30 auto Volvo – composta dai modelli EX30 Cross Country ed EX90 full electric, XC60 e XC90 plug-in hybrid – per le esigenze di mobilità sostenibile di Sport e Salute e si basa su una reale condivisione di valori fra le due aziende. Volvo ha la Persona e il miglioramento della sua qualità di vita come obiettivo principale della propria azione. Da parte sua, Sport e Salute promuove la pratica sportiva e la cultura del benessere come pratiche quotidiane per tutti. Una vicinanza evidente che costituisce solide fondamenta per un sodalizio che mette in relazione la cultura del movimento con l'innovazione tecnologica. L’accordo con Sport e Salute conferma la tradizione che vuole Volvo Car Italia vicina a quelle realtà, sportive e non solo, che costituiscono esempi positivi e si distinguono per promuovere valori affini a quelli di Volvo.

Commentando l’evento, Michele Crisci, Presidente e Managing Director Volvo Car Italia ha dichiarato: “Avere lanciato un’auto importante come EX60 in un contesto esclusivo come duello dello Stadio dei Marmi del Foro Italico a Roma, annunciando al contempo l’accordo con Sport e Salute, ha per noi un significato molto speciale. Questo luogo parla di Storia e di rispetto per la tradizione, di stile inimitabile, di impegno e di visione, di imprese non solo sportive e di valori ai quali essere fedeli. Tutti elementi che costituiscono il DNA di Volvo. Il benessere della Persona è l’obiettivo principale della nostra azione non solo per le caratteristiche delle nostre auto, la cui tecnologia è pensata per garantire un’esperienza di alta qualità a chi le utilizza, ma anche per i valori che il nostro marchio esprime. Da sempre cerchiamo di migliorare la qualità della vita delle Persone occupandoci di Sicurezza e di Salvaguardia dell’Ambiente. Inutile sottolineare quanto i nostri valori siano vicini a quelli di Sport e Salute, che fa della promozione del benessere la propria missione."

Da parte sua Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute, ha affermato: “Le statue del Foro Italico guardano idealmente verso il futuro e noi con loro. Sport e Salute promuove il benessere come pratica quotidiana, accessibile e collettiva; Volvo porta la sua eccellenza in termini di protezione e mobilità sostenibile. Insieme, dimostriamo che la vera bellezza dello sport e dell'innovazione risiede nel migliorare la vita delle persone, rispettando i luoghi e le storie che ci accolgono.”