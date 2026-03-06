Volvo ES90, l'originale elettrica che guarda oltre le solite categorie. Tecnologia avanzata, comfort e design i punti di forza

Comfort, tecnologia avanzata e design, sono le chiavi di lettura a cui punta la nuova Volvo ES90 per comunicare il suo stile, una volta messa alla prova su strada. Con partenza da Bologna e destinazione i colli emiliano-romagnoli, abbiamo guidato l'ammiraglia elettrica con cui Volvo Cars amplia la propria gamma a zero emissioni. Il percorso, tra strade statali e i saliscendi dell'Appennino, è studiato per un contesto adatto per valutare autonomia, comfort e tecnologie della nuova berlina premium del marchio svedese. Sulla carta, la ES90 nasce con l'obiettivo di superare le categorie tradizionali, combinando l'eleganza di una berlina con la versatilità di una fastback e un'impostazione di guida leggermente rialzata che richiama quella dei SUV. Il profilo è caratterizzato da una linea del tetto filante che contribuisce all'efficienza aerodinamica, mentre il frontale è dominato dalla firma luminosa a «martello di Thor», elemento distintivo del linguaggio stilistico Volvo. Anche la sezione posteriore introduce una soluzione originale con gruppi ottici a LED a forma di C integrati nel lunotto.

Lasciata la città emiliana e l'autostrada, la marcia verso le prime curve dell'Appennino mette in evidenza la fluidità della guida. La propulsione elettrica assicura accelerazioni progressive e un elevato comfort acustico, con livelli di rumorosità particolarmente contenuti nell'abitacolo. La nuova architettura elettrica a 800 volt, per la prima volta su una Volvo, consente tempi di ricarica più rapidi e una maggiore efficienza complessiva. Nelle condizioni ideali è possibile recuperare circa 300 chilometri di autonomia in 10 minuti presso stazioni di ricarica rapida da 350 kW, mentre la percorrenza complessiva può arrivare fino a 700 chilometri nel ciclo Wltp. All'interno l'abitacolo riflette i principi del design scandinavo, con linee essenziali e materiali selezionati. Il passo di oltre tre metri garantisce spazio generoso per i passeggeri posteriori, mentre il tetto panoramico contribuisce a rendere l'ambiente luminoso. Il sistema di climatizzazione a quattro zone è affiancato da un impianto di purificazione dell'aria progettato per ridurre la presenza di particolato e allergeni nell'abitacolo.

La plancia è dominata da un display centrale verticale da 14,5 pollici che consente di gestire navigazione, intrattenimento e funzioni della vettura. Il sistema di infotainment integra i servizi di Google e lavora in combinazione con uno schermo dedicato al conducente e con l'head-up display. Per i puristi del suono a bordo, tra le dotazioni disponibili figura anche un impianto audio ad alta fedeltà firmato Bowers & Wilkins con diffusori distribuiti nell'abitacolo e tecnologia audio immersiva. Dal punto di vista tecnologico, la ES90 è invece basata sulla piattaforma SPA2 e su un'architettura software progettata per consentire aggiornamenti continui nel tempo, over-the-air. La sicurezza resta uno degli elementi centrali del progetto, come per tutte le vetture Volvo. La ES90 utilizza una rete di sensori composta da lidar, radar, telecamere e sensori a ultrasuoni per monitorare l'ambiente circostante e supportare il conducente nella prevenzione dei rischi.

I sistemi sono progettati per rilevare ostacoli anche in condizioni di scarsa visibilità e intervenire per evitare potenziali collisioni. Al termine del percorso tra le colline dell'Appennino e il ritorno verso Bologna, la ES90 conferma la propria vocazione di grande elettrica da viaggio, con autonomia elevata, comfort di bordo e un'ampia dotazione tecnologica che ne definiscono il ruolo all'interno della strategia di elettrificazione del marchio svedese.