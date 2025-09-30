Volvo Ex30, arriva la Black Edition. Tre versioni, prezzi da 41.800 euro e accesso agli ecoincentivi

Volvo Cars introduce la Ex30 Black Edition, nuova versione del Suv compatto elettrico. Il modello amplia la gamma Black Edition già disponibile in Italia con Ex40, Xc40 e Xc60. La nuova arrivata è proposta con carrozzeria Onyx Black, interni Indigo in Tessuto e Nordico, loghi Volvo in nero lucido su frontale e portellone, vetri posteriori oscurati e cerchi da 19 pollici di serie. In opzione cerchi da 20 pollici nero lucido. Gli allestimenti previsti sono Plus e Ultra, mentre le motorizzazioni includono Single Motor e Single Motor Extended Range da 200 kW e Twin Motor Performance da 315 kW.

Le versioni Single Motor Plus e Single Motor Extended Range Plus rientrano nei parametri degli ecoincentivi. Il prezzo di listino parte da 41.800 euro per la Single Motor Plus e da 43.370 euro per la Single Motor Extended Range Plus. Il contributo massimo previsto dagli incentivi può arrivare a 11.000 euro. La produzione inizierà a dicembre negli stabilimenti di Ghent, in Belgio e in Cina. Gli ordini sono già aperti in Italia e negli altri mercati europei.