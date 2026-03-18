Volvo EX60, prima in Italia per il Suv elettrico con 810 km di autonomia e tempi di ricarica da primato

La Volvo EX60 ha fatto il suo esordio ufficiale in Italia. Il Suv medio di segmento D a trazione completamente elettrica è stato presentato al Volvo Studio di Milano, a poco più di due mesi dalla première mondiale tenuta a Stoccolma il 21 gennaio scorso. L'evento coincide con la pubblicazione del listino italiano della variante Cross Country e con una notizia rilevante sul fronte produttivo: Volvo Cars ha aumentato i volumi di produzione previsti per il 2026 dopo aver registrato ordini superiori alle attese su quasi tutti i principali mercati europei. Nella sola Svezia, nelle scorse settimane, sono stati contabilizzati oltre 3.000 ordini.

Listino - La EX60 ha un prezzo di partenza di 65.350 euro, con il listino che al massimo tocca gli 81.450 euro necessari per la P12 con batteria grande da 117 kWh in allestimento Ultra. Per fare un confronto con la concorrenza, il prezzo di partenza è di circa 4.000 euro inferiore rispetto alla Bmw iX3 e circa 7.000 euro in meno della Mercedes Glc elettrica. È proprio su questo terreno che Volvo ha scelto di combattere: i prezzi fra la EX60 e la XC60 plug-in sono allineati, un posizionamento che punta a convincere chi valuta un ibrido ricaricabile a fare il passo verso il full electric senza aggravio di spesa. Oggi 18 marzo è inoltre stato pubblicato il listino della variante Cross Country: la P10 Awd Electric è disponibile nei tagli Plus First Edition a 71.450 euro e Ultra First Edition a 78.400 euro. Le consegne della Cross Country inizieranno nel 2027.

Dettagli tecnici - L'autonomia è il dato attorno a cui ruota l'intera proposta commerciale dell'EX60. Nella configurazione P12 Awd, Volvo dichiara 810 km con una singola ricarica secondo il ciclo Wltp, un valore che il costruttore indica come il più elevato nel segmento. La Bmw iX3, che fino ad oggi deteneva il primato di categoria, dichiara 805 km Wltp grazie a una batteria da 108,7 kWh; l'Audi Q6 e-tron arriva a 625 km con circa 95 kWh utilizzabili. Sono comunque dati da ciclo omologativo: test indipendenti in condizioni reali non sono ancora disponibili per nessuno dei quattro modelli, che entreranno in produzione tra la primavera e l'estate 2026. Le versioni P6 e P10 arriveranno nelle concessionarie italiane entro luglio; la P12 seguirà in una seconda fase.

Piattaforma e tecnologia - L'EX60 è costruita sulla Spa3, la nuova architettura dedicata ai veicoli elettrici di Volvo Cars. Con il paradigma tecnico delle cosiddette software defined vehicle, il numero di centraline viene ridotto drasticamente, mentre la potenza di calcolo permette funzioni avanzate a partire dalla guida autonoma di livello 2 avanzato. La casa svedese ha adottato la tecnologia cell-to-body che integra le celle della batteria nella struttura della scocca, e il megacasting, una tecnica che fonde molti elementi del telaio in un'unica grande fusione di alluminio ad alta precisione, sostituendo fino a 100 componenti separati, con benefici in termini di rigidità, peso e complessità produttiva. Sul piano dell'infotainment, l'EX60 integra Gemini, l'assistente di Google basato su intelligenza artificiale, e si appoggia alla piattaforma Snapdragon di Qualcomm e al chip Nvidia Drive Agx Orin per la gestione dei sistemi di sicurezza attiva. Tra le novità passive figura una cintura anteriore multi-adattiva che modifica il profilo di forza in caso di impatto adattandosi alle caratteristiche fisiche dell'occupante.

Il mercato italiano - L'arrivo dell'EX60 si inserisce in un contesto che Volvo Car Italia definisce "contrastato". I dati lo confermano: nel 2025 le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono cresciute del 46,1%, portando la quota di mercato al 6,2%, due punti in più rispetto al 4% del 2024. Un progresso significativo, ma ancora lontano dalla media europea: nel periodo gennaio-novembre 2025 la quota delle Bev ha raggiunto il 19,6% in Francia, il 18,8% in Germania, il 22,8% nel Regno Unito. Il mercato italiano rimane il più reticente tra i grandi Paesi europei e la crescita del 2025 è stata in larga parte trainata dagli incentivi statali, esauriti in poche ore a ottobre. Con una EX60 da 65.350 euro, ben oltre la soglia di accesso agli incentivi ISEE, Volvo punta su un segmento premium che per definizione prescinde dai sussidi pubblici.