EX60 Cross Country, a Roma debutta il suv Bev di Volvo pensato per l'avventura. Prima italiana per variante con 640 km di autonomia

È stata la Volvo EX60 Cross Country una delle protagoniste della serata organizzata da Volvo allo Stadio dei Marmi del Foro Italico per la première romana della nuova gamma EX60. Accanto alla versione standard del suv elettrico svedese, il marchio ha portato sotto i riflettori anche la variante Cross Country, interpretazione dal carattere più avventuroso di un modello destinato a giocare un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione della casa. La EX60 Cross Country raccoglie l'eredità di una famiglia nata nel 1997 e da sempre associata a uno stile di vita outdoor. La ricetta resta la stessa, ma viene reinterpretata in chiave elettrica: maggiore altezza da terra, design dedicato e soluzioni tecniche pensate per affrontare con maggiore disinvoltura percorsi extraurbani e fondi a bassa aderenza. Esteticamente la vettura si distingue per una serie di elementi specifici, a partire dalla colorazione Frost Green, esclusiva per questa versione.

Completano il quadro i cerchi dedicati Cross Country, le protezioni anteriori e posteriori in acciaio inox spazzolato, i passaruota maggiorati e il logo Cross Country applicato su paraurti e montante posteriore. Rispetto alla EX60 standard, la Cross Country beneficia di un'altezza da terra superiore di 20 millimetri, che migliora la visibilità e la capacità di affrontare percorsi più impegnativi. Grazie alle sospensioni pneumatiche, il conducente può inoltre aumentare ulteriormente la distanza dal suolo di altri 20 millimetri quando necessario. Lo stesso sistema permette invece di abbassare la vettura alle velocità autostradali per ottimizzare aerodinamica, stabilità ed efficienza energetica. La EX 60 Cross Country mantiene tutte le caratteristiche tecnologiche della EX60, a partire dalla piattaforma completamente elettrica e dai sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Sul mercato italiano è già ordinabile, mentre l'arrivo su strada e le prime consegne sono programmati per la metà del 2027. Due gli allestimenti disponibili: Plus First Edition e Ultra First Edition. Entrambe le versioni si basano sul powertrain P10 AWD Electric da 510 CV e condividono la stessa batteria con architettura a 800 Volt, che supporta ricariche rapide fino a 370 kW (dal 10% all'80% in circa 19 minuti). Sul fronte delle prestazioni, la versione a trazione integrale è capace di percorrere fino a 640 chilometri con una singola ricarica nel ciclo WLTP.