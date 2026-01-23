Volvo EX60 Cross Country, la nuova elettrica svedese ha già pronta la variante dal sapore offroad

La presentazione a Stoccolma della Volvo EX60 ha riservato una bella sorpresa per la platea dei giornalisti arrivati da tutto il mondo per assistere al debutto della nuova elettrica svedese: la variante Cross Country che sarà presto disponibile sul mercato andando a dare ulteriore manforte al nuovo modello della casa di Göteborg e perpetrando una tradizione che dura da quasi 30 anni.

Risale infatti al 1997 l’introduzione della V70 XC, una sigla che poi si è dispiegata nel suo significato quando si è tramutata in Cross Country. Da allora tutte le station wagon di Volvo hanno avuto una variante con questa denominazione che indicava un via di mezzo tra una famigliare ed un Suv realizzata alzando l’assetto e con un allestimento estetico più orientato all’offroad. La casa svedese ha applicato una ricetta inventata in realtà anni prima dalla Volkswagen con la Golf Country del 1990 e poi ripresa da altri costruttori come Subaru con l’Outback del 1995.

E l’ha applicata per la prima volta ad un crossover proprio su un’elettrica: la piccola EX30. Per la EX60 la caratterizzazione offroad appare meno marcata che nel passato: il brancardo e i parafanghi sono appena più sottolineati e i paraurti, con la scritta Cross Country in rilievo, hanno protezioni poco più che simboliche. Specifici sono i cerchi, la scritta sul montante posteriore e le tinte per la carrozzeria. L’assetto è più alto di 20 mm e beneficia della regolazione, automatica o manuale, permessa dalle molle pneumatiche.

In questo modo, la vettura può sollevarsi di altri 20 mm quando serve oppure abbassarsi quando si viaggia ad andatura autostradale in modo da massimizzare l’efficienza. Per la versione P10 la Volvo dichiara che la EX60 Cross Country ha un’autonomia di 640 km, dunque solo 20 km in meno rispetto a quella “normale”. La gamma di questa variante comprenderà anche la più potente P12, dunque soltanto versioni a trazione integrale. Non ancora deciso il prezzo, ma si può ipotizzare una differenza di 5mila euro dunque un listino che parte da circa 72-73mila euro.