Volvo EX90, per il MY2026 architettura a 800 Volt, più efficienza, più potenza e maggiore sicurezza

La Volvo EX90 si aggiorna dopo appena un anno dalla sua presentazione dotandosi dell’architettura elettrica a 800 Volt e di hardware e software potenziati per i sistemi di sicurezza che attivano nuove funzionalità in grado di alzare ulteriormente l’asticella del costruttore di Göteborg in un campo che è da sempre il suo vanto maggiore.

L’architettura a 800 Volt permette di aumentare la potenza di ricarica e di avere una migliore efficienza con una minore generazione di calore e un utilizzo inferiore di materiali per batteria e motori, a tutto vantaggio di peso, prestazioni, consumi e autonomia. Se dunque prima la potenza di rifornimento massima era di 250 kW – comunque ragguardevole per un’architettura a 400 Volt – ora può sfruttare al meglio le colonnine da 350 kW accogliendo l’energia necessaria per 250 km in soli 10 minuti.

Il raddoppio del voltaggio permette anche un aumento delle potenze: da 205 a 245 kW per la versione a trazione posteriore, da 300 a 335 kW per la bimotore e da 380 a 500 kW per la Performance che taglia il tempo sullo 0-100 da 4,9 a 4,2 s. Il raddoppio del voltaggio di esercizio del sistema elettrico porta anche un cambio delle batterie: la prima ora ne ha una da 92 kWh invece che da 104 kWh con un’autonomia di 566 km mentre le versioni a doppio motore prendono a bordo un accumulatore da 106 kWh al posto di quello da 114 kWh con un’autonomia di 618 km.

Sul versante della sicurezza, si registrano aggiornamenti hardware e software: nel primo caso, arriva un nuovo computer centrale dotato di doppio chip Nvidia Drive Orin AGX con potenza di calcolo pari a 500 Tops; nel secondo caso di una dose maggiore di Intelligenza Artificiale e nuove funzionalità che forniscono notifiche in caso di strade scivolose, pericoli imminenti, incidenti sul percorso, e l'Emergency Stop Assist (ESA), che arresta il veicolo in sicurezza nel caso il guidatore non sia più in grado di governarlo per malore o svenimento attivando automaticamente l’e-call.

Inoltre la funzione di evitamento attivo dell’ostacolo funziona anche in condizioni di oscurità e il sistema Park Pilot di assistenza al parcheggio può manovrare la vettura anche negli spazi paralleli. Chi ha già comprato una EX90 o l’ha già prenotata non si senta trascurato o peggio: Volvo ha predisposto anche per loro la sostituzione del computer centrale e il contestuale aggiornamento del software presso la propria rete di assistenza. Ulteriore novità è l’introduzione del tetto panoramico elettrocromico del quale è dotata anche la ES90 in procinto di essere lanciata.

La berlina è infatti già equipaggiata al debutto commerciale di molte delle novità che vengono introdotte dalla EX90 (architettura elettrica, batteria e motori compresi), atto doveroso per allineare i contenuti psicologici delle due vetture che sono basate sulla stessa piattaforma SPA2 e che possono essere considerate le due ammiraglie della gamma.