Volvo V60 Cross Country, la familiare “rialzata” per gli amanti di versatilità e capacità off-road

GOTEBORG - Volvo Cars presenta la nuova versione Cross Country della sua station wagon di medie dimensioni, la V60. Questa versione è l'ultima arrivata nella gamma di nuovi modelli Volvo che sottolineano la trasformazione della casa automobilistica verificatasi negli ultimi anni, avviata nel 2014 dal brand di Göteborg.

Al pari della “sorella” V60, che è stata presentata all'inizio dell'anno nel suo habitat naturale, ovvero il viale d'ingresso di una villetta a Stoccolma, la V60 Cross Country rappresenta la vettura tipica della famiglia svedese a caccia della versatilità tipica di una station wagon. A questo profilo si aggiungono le doti su strada e nel fuoristrada che hanno caratterizzato la gamma Cross Country di Volvo.

«Con la nuova V60 Cross Country portiamo la station wagon tipica della famiglia svedese da un habitat naturale a un altro - ha dichiarato Håkan Samuelsson, Presidente e ceo di Volvo Cars -. Abbiamo inventato il segmento Cross Country più di 20 anni fa e con questa vettura andiamo a consolidare ulteriormente il nostro lungo curriculum quali specialisti di auto per famiglie sicure, versatili e capaci».

La V60 Cross Country si distingue per un'altezza da terra di 75 mm maggiore rispetto alla V60 normale, ottenuta grazie allo speciale telaio Cross Country e a un sistema di sospensioni che potenzia le doti fuoristradistiche della vettura. La trazione integrale è inclusa nella dotazione standard della nuova V60 Cross Country, così come lo sono il sistema Hill Descent Control, in grado di regolare la velocità quando si affronta una discesa ripida, il dispositivo elettronico di controllo della stabilità Electronic Stability Control, il Corner Traction Control per un maggiore controllo della stabilità in curva e la speciale modalità di guida Off-Road.

Anche questa vettura è disponibile anche attraverso l'esclusivo servizio in abbonamento Care by Volvo di Volvo Cars, che consente l'utilizzo della vettura sulla base di un abbonamento mensile a rata fissa invece che tramite l'acquisto. Di serie è fornito il sistema City Safety con frenata automatica di Volvo Cars che rileva la presenza di pedoni, ciclisti e animali di grandi dimensioni.

Il dispositivo Pilot Assist offre al guidatore un supporto alla sterzata, all'accelerazione e alla frenata sulle strade con segnaletica orizzontale ben marcata e a velocità fino a 130km/h. Inclusi nell'equipaggiamento standard sono anche tanti altri dispositivi di assistenza alla guida. L'impianto di infotainment Sensus Connect è pienamente compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e la tecnologia 4G e consente a chi guida di rimanere connesso in ogni situazione.

La nuova V60 Cross Country sarà disponibile con propulsore T5 benzina e con motore D4 diesel, entrambi abbinati a una trasmissione AWD. In una fase successiva seguiranno le varianti mild hybrid e ibrida plug-in.