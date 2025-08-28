Volvo XC70, ecco la super ibrida plug-in di Volvo capace di 180 km di autonomia in elettrico
Volvo, dal 2026 produrrà XC60 anche in Usa. Il Suv verrà costruito nello stabilimento di Ridgeville
Volvo EX30 Cross Country strizza l'occhio all'outdoor. Il Suv compatto elettrico vanta un'autonomia fino a 427 km
Anche Volvo si converte al “super ibrido” con la XC70, la nuova station wagon a ruote alte con sistema ibrido plug-in capace di percorrere 180 km in elettrico (nel ciclo di omologazione cinese CLTC) e di ricaricarsi da 0 all’80% in 23 minuti.
Trattasi di novità attesa ed annunciata che segna il ripensamento di Volvo, prima decisa ad avere una gamma full-electric entro il 2030 e che recentemente ha rivisto tale obiettivo senza rinunciare a propulsioni dotate di un tasso di elettrificazione sempre crescente. La XC70 riprende una denominazione cara agli appassionati di Volvo ed è la prima ibrida plug-in a lunga autonomia del marchio svedese.
Nasce per andare incontro ad una clientela che vuole provare l’elettrico a tutto tondo, ma non è così sicura di lasciare la comodità di avere un motore il cui carburante è disponibile ovunque e del quale ci si può rifornire in modo facile e veloce come la benzina. Questa forma di moderato scetticismo non esiste solo in Europa, ma anche in Cina dove i “super ibridi” stanno incontrando un favore crescente e si prevede un certo interesse anche in Nordamerica.
Per accorgersene basta vedere quante proposte simili stanno arrivando dalla Cina e come anche i costruttori europei (e non solo) si stanno attrezzando con ibride plug-in in grado di percorrere in elettrico almeno 100 km e di ricaricarsi con potenze paragonabili ad auto elettriche di qualche anno fa, dunque con soste molto brevi alla colonnina e autonomie ad emissioni zero che vanno oltre ogni forma di ansia permettendo anche di alimentare dispositivi esterni (V2L).
Del resto la Volvo appartiene ad un gruppo cinese come Geely e la XC70 sfrutta una base già esistente che è quella recente Link & Co. 8 ed è costituita dalla piattaforma CMA (Compact Modular Architecture) che quelli della Volvo preferiscono chiamare SMA (Scalable Modular Architecture), evoluta in modo opportuno per rispondere alle nuove esigenze di elettrificazione e permettere alla XC70 di avere un’autonomia complessiva di 1.200 km.
Volvo non dichiara i dati tecnici, ma qualcosa si può vedere sul sito cinese dove la XC70 può essere già ordinata a 446.900 yuan ovvero circa 53.600 euro. C’è una versione a due ruote motrici da 318 cv e una a trazione integrale da 462 cv, la prima ha una batteria da 21,6 kWh – questa offre un’autonomia in elettrico di 116 km – e la seconda da 39,6 kWh ricaricabile in corrente continua a 87 kW per un consumo rispettivamente di 1,27 e 0,98 litri/100 km.
La prima accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e la seconda in 5,3 secondi. Quanto alle dimensioni, la lunghezza è di 4,81 metri con un passo di ben 2,9 metri e un bagagliaio che va da 408 a 1.456 litri. Si tratta di dati rilevati ovviamente con gli standard di omologazione cinesi e alcuni di essi potranno variare quando la XC70 sarà lanciata anche in Europa e nel resto del mondo.
Non dovrebbero essere invece modifiche estetiche. Lo stile rimanda ad altri modelli di ultima generazione provenienti da Goteborg come i fari anteriori a martello di Thor e luci posteriori che si estendono sia verticalmente sia orizzontalmente. Le linee sono fluide e denotano anche un attento studio aerodinamico. Elegante e minimalista anche l’abitacolo con la strumentazione su display da 12,3”, head-up display a realtà aumentata e schermo centrale da 15,4”.
Ai massimi livelli, come da tradizione, la dotazione di sicurezza con sistemi di assistenza alla guida che si servono di radar, telecamere e altri sensori non solo per evitare incidenti e aumentare il comfort, ma anche di rilevare oggetti, persone e ciclisti quando di viaggia in città. Tra i dispositivi presenti ci sono l'assistente automatico per il cambio di corsia, il Park Pilot Assist e il supporto attivo alla navigazione.