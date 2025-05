Volvo XC-70, al debutto l'ibrido plug-in da 200 km. Ordinabile in Cina dalla seconda metà dell'anno

Volvo alza l'asticella presentando il suv medio XC-70 con tecnologia ibrida plug-in che consente di raggiungere i 200 chilometri in modalità 100% elettrica, la più estesa finora offera dalla casa automobilistica svedese. Costruita sulla nuova piattaforma SMA, realizzata ad hoc per i modelli ibridi ricaricabili (PHEV), Volvo XC-70 riprende il nome di un modello iconico del marchio, la V70 station wagon, e prosegue questa tradizione in un formato SUV di medie dimensioni, leggermente più grande e spaziosa della Volvo XC60. La nuova XC70 è stata progettata con l'obiettivo di andare incontro alla crescente domanda di veicoli ibridi plug-in a maggiore autonomia in Cina ma il costruttore sta valutando la commercializzazione anche in altri mercati in una fase successiva.

L'autonomia estesa di XC-70 è pensata anche per essere un perfetto punto di transizione verso la piena elettrificazione e, al contempo, un'alternativa interessante gli automobilisti che non sono ancora pronti per passare alle auto elettriche al 100%. Esteticamente, la nuova Volvo XC-70 è caratterizzata da un design solido e funzionale riprendendo lo stile delle vetture scandinave. La sua postura imponente è unita alle linee fluide che scorrono dal frontale alla sezione posteriore. queste sono abbinate a una linea del tetto che si estende sinuosamente. Infine, le fiancate scolpite disegnano una silhouette robusta ma al contempo dinamica.

La zona anteriore è dominata dalla griglia chiusa a forma di scudo, ispirata ai modelli completamente elettrici della casa, abbinata a una griglia attiva che si regola automaticamente per ottimizzare l'aerodinamica, la climatizzazione dell'abitacolo e il raffreddamento. Non manca, anche se in chiave evoluta, l'inconfondibile 'Martello di Thor'. Inoltre, proprio sotto le luci diurne, la XC70 sfoggia proiettori a LED con tecnologia Matrix, che consente ai fari di regolarsi in modo intelligente in base alle condizioni stradali e al traffico, migliorando sia la visibilità sia la sicurezza.