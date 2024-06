Voyah Zhiyin, debutta il crossover elettrico che promette un'autonomia di 901 km

Un nuovo crossover elettrico è pronto per essere lanciato sul mercato cinese nel corso del quarto trimestre 2024, si chiama Voyah Zhiyin, fa capo a Dongfeng, e sarà assemblato nello stabilimento Dongfeng Nissan di Wuhan, come riporta carnewschina.com. Tra le sue caratteristiche però, oltre ad estendere verso il basso la produzione del brand Voyah, per incrementarne le vendite, promette un'autonomia decisamente interessante per un'auto elettrica, di ben 901 km.

Infatti, il modello in questione, che sarà proposto ad un costo base equivalente a 27.550 dollari, sfrutta un pacco batteria generoso da 109 kWh, che dovrebbe superare il traguardo dei 900 km con una sola carica. Un valore tale da ridurre notevolmente lo scetticismo verso l'auto elettrica che ancora imperversa in alcuni mercati. A livello di dimensioni, la Zhiyin sviluppata insieme a Huawei è lunga 4725 mm, larga 1900 mm e alta 1636 mm, mentre il passo è di 2900 mm. Con il motore singolo eroga 288 CV o 308 CV, a seconda della versione, mentre la variante 4WD trasferisce su strada 523 CV .