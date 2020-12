Wami Lalique Spyder, torna l’eleganza degli anni cinquanta. Solo 12 gioielli esclusivi creati assieme all’icona del cristallo

ROMA - Ares Design, l’azienda modenese creata da Dany Bahar e oggi diretta dal co-fondatore Waleed Al Ghafar, ha realizzato una nuova e interessante fuoriserie della ‘famiglià Legends Reborn, la Wami Lalique Spyder un’elegante roadster ispirata agli Anni ‘50. E per rendere ancora più esclusive le 12 unità previste per questo modello da collezionisti, la Ares si è associata - come evidenzia il nome stesso - con la celebre fabbrica francese di cristalli Lalique - nome già noto negli Anni Venti per le sue preziose mascotte che adornavano i radiatore dei modelli più esclusivi - che ha collaborato alla decorazione degli interni. Della Wami Lalique Spyder esistono, al momento, solo fedeli ricostruzioni in grafica 3D, ma il look di questa elegantissima ‘scopertà, la cui carrozzeria sarà realizzata a mano unendo parti in alluminio e fibra di carbonio, ha già suscitato l’interesse dei primi facoltosi clienti.

«Più il progetto procede - ha detto Waleed Al Ghafari - e più più apprezziamo la bellezza e l’unicità dell’ auto che stiamo creando insieme a Lalique; è diverso da tutto ciò che abbiamo prodotto in passato. La Wami Lalique Spyder sarà un vero gioiello: l’accessorio di lusso definitivo. Chi la guiderà potrà apprezzare il fascino di viaggi come negli Anni Cinquanta in Costa Azzurra o in Costiera Amalfitana, a bordo di un magnifico capolavoro dell’automobile; l’incarnazione dell’eccellenza». Lo stile evocativo di questa ‘scopertà include un sistema di scarico tradizionale a quattro tubi, piccoli rostri paraurti cromati e ruote a raggi che conferiscono al veicolo un aspetto senza tempo. Nell’abitacolo (e in particolare nella consolle centrale e nei pannelli porta) elementi in cristallo su misura in stile francese si combinano con tappezzeria italiana lavorata a mano, creando la miscela perfetta di artigianato e dettagli di lusso.

Il tutto è completato da un cruscotto in quercia inglese con quadranti bianchi, simbolo di un’epoca mitica. Ispirata alle migliori roadster a due posti, la decappottabile è stata attentamente progettata dal Centro Stile di Ares, mentre i particolari in cristallo arriveranno dalla fabbrica Lalique in Alsazia. Commentando i primi rendering, Silvio Denz, presidente e Ceo di Lalique, ha dichiarato: «Grazie al perfetto connubio tra il design in cristallo su misura di Lalique e il livello di eccellenza di Ares Design nel design e nella tecnologia automobilistica, l’ auto che risulterà da questa collaborazione sarà l’accessorio di lusso per eccellenza. Questa collaborazione perpetua il lavoro di René Lalique, le cui emblematiche mascotte di automobili sono tra le sue creazioni iconiche create durante i ruggenti Anni Venti».