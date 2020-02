X6, la coupé a suo agio tra ghiaccio e neve. Nuova generazione a Livigno per Bmw Driving Experience

LIVIGNO - Ancora più coupé ma con la guida di uno Sport Activity Vehicle, la nuova Bmw X6 presentata tra la neve e il ghiaccio a Livigno. Per sperimentare la guida della nuova arrivata della casa dell'elica, Bmw ha organizzato una giornata divisa tra le strade, imbiancate e ghiacciate anche da una fresca nevicata, e la pista del Ghiacciodromo di Livigno, in occasione della prima tappa delle Bmw Driving Experience. Il modello in questione è quello che ha portato alla ribalta un genere di auto indicato con la sigla Sports Activity Coupé (SAC), ovvero l'abbinamento delle caratteristiche di guida agili e versatili di uno Sport Activity Vehicle con l'estetica di una coupé, accentuato sulla nuova X6 che è leggermente più lunga, più bassa e più larga della sua antenata.

La tecnologia avanzata delle sospensioni e della trasmissione si unisce a una serie di innovazioni per offrire un'esperienza di guida sportiva si, ma anche votata al confort e alla concezione di lusso secondo la casa tedesca. Come il modello precedente, anche la produzione della nuova X6 è stata prevista negli Stati Uniti, presso lo stabilimento di Spartanburg. Da fuori, a caratterizzare immediatamente la X6 è la griglia a doppio rene, con i bordi esterni che si avvicinano ai fari, creando un'angolazione ben definita. Per la prima volta, poi, il doppio rene BMW sarà disponibile anche con illuminazione optional a Led, per rendere ancora più particolare il design esterno della parte anteriore dell'autovettura. L'illuminazione, in questo caso, si attiva aprendo o chiudendo l'auto, ma il conducente può accenderlo e spegnerlo anche manualmente.

Questa funzione di illuminazione è disponibile anche durante la guida. Sempre sul fronte illuminazione, se viene scelto l'optional BMW Laserlight con fari adattivi a LED, un proiettore BMW Laserlight con Selective Beam ottimizza la funzione antiabbagliamento degli abbaglianti, il cui raggio aumenta fino a circa 500 metri. La BMW Laserlight è riconoscibile per gli elementi blu a forma di X all'interno dei doppi fari BMW. I fianchi della Nuova X6 sono definiti dalle familiari proporzioni BMW, da una linea ben definita e dalla linea dinamica del tetto. I cerchi in lega da 19 pollici sono di serie, con altre varianti di ruote di dimensioni variabili da 20 a 22 pollici disponibili come optional. La BMW X6 M50i e la BMW X6 M50d sono dotate di cerchi in lega da 21 pollici di serie.

La Nuova BMW X6 è disponibile dal lancio nelle varianti del modello xLine e M Sport. Qualche novità significativa, la X6, la propone anche all'interno dell'abitacolo, con uno spazio interno modulabile, grazie agli schienali posteriori divisi 40:20:40 che possono essere abbassati per aumentare la capacità di carico da 580 a 1.530 litri. Caratteristiche importanti dell'equipaggiamento dalla lista di optional sono i sedili multifunzione con massaggio sia per il conducente che per il passeggero anteriore, climatizzatore automatico a quattro zone, porta bicchieri termoelettrici, applicazioni in vetro per i comandi, tetto panoramico Sky Lounge, pacchetto Ambient Air e il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond con 3D Surround Sound