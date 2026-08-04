Xiaomi alza l'asticella della sfida con i nuovi Suv Skynomad N70 e N90 con range extender

Il colosso cinese della telefonia e dell'elettronica di consumo Xiaomi vuole recitare un ruolo di primo piano anche nell'auto. Ne dà ora dimostrazione ridefininendo il mercato elettrico premium con i due nuovi suv Sky Nomad N70 Max e N90 Max - appena svelati. Primo elemento di “meraviglia” sono i prezzi che in Cina corrispondono a 33.400 euro per il modello N70 Max e circa 38.600 per l'N90. Ispirati esteticamente alla Rolls-Royce Cullinan e alla Range Rover Skynomad N70 e N90 segnano una svolta epocale verso la tecnologia ad autonomia estesa (Erev) che quasi tutti i grandi player cinesi stanno adottando per risolvere il problema dello stress da ricarica. E soprattutto verso un utilizzo più consapevole delle tecnologie elettroniche, spesso presenti nei prodotti cinesi solo per impressionare gli utenti. Che dire infatti della presenza dell'ecosistema Xiaomi iper-connesso con schermo centrale da 16,1 pollici, un quadro strumenti da 8,8 pollici e un head-up display da 20 pollici. Tutto si interfaccia nativamente con i dispositivi domotici di Xiaomi per un livello di qualità di vista a brodo fin qui sconosciuto in un'auto.

Sky Nomad N70 Max e N90 Max sono infatti equipaggiato con una console centrale scorrevole che diventa un bancone bar, tavolino pieghevole integrato nel pavimento, frigorifero posteriore e display da soffitto rimovibile per l'intrattenimento. Ci sono soprattutto novità iper tecnologiche che mirano ad aumentare fruibilità e sicurezza. Ne sono un esempio le maniglie a tripla ridondanza, in quando sono presenti anche sul portellone posteriore per permettere l'evacuazione d'emergenza dalla terza fila. I nuovi suv hanno una capacità di galleggiamento temporaneo davvero inusuale. Il modello N90 Max può fare guadi fino a 750 mm ed è certificato per galleggiare in sicurezza per 3 minuti in caso di immersione accidentale. Come se non bastasse ci sono una quarantina di zone 'anti-pizzicamento' con finestrini, sedili e pedane elettriche limitano la forza a meno di 150 N per proteggere le mani, i piedi e soprattutto i bambini.

A differenza dei precedenti modelli 100% elettrici, la gamma Sky Nomad adotta - come già evidenziato - un sistema ibrido plug-in con range extender. La funzione di generatore di bordo è svolta da un motore termico 1.5 turbo da 112 kW che ha il solo scopo di ricaricare la batteria in movimento. La spinta è affidata a un doppio motore elettrico (da 210 kW e 100 kW) per una potenza complessiva di ben 421 Cv. Grazie alla batteria NMC da 76 kWh Sky Nomad N70 Max e N90 Max possono percorrere fino a 505 km in modalità puramente elettrica (ciclo CLTC), ben oltre l'autonomia media dei competitor diretti del settore.