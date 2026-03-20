Xiaomi rinnova la SU7, la berlina elettrica ancora più raffinata e tecnologica. Tre versioni e piattaforma di nuova generazione

Xiaomi presenta la nuova generazione della SU7, berlina elettrica che segna un ulteriore passo avanti nella strategia del gruppo nel settore automotive. Il modello, definito «l'auto del guidatore per una nuova era», sarà disponibile in tre versioni - Standard, Pro e Max - con prezzi di partenza rispettivamente da 219.900, 249.900 e 303.900 yuan. La nuova SU7 mantiene dimensioni e impostazione della prima generazione, con una lunghezza di circa cinque metri, ma introduce aggiornamenti rilevanti sul piano del design, della tecnologia e della qualità percepita. Restano elementi distintivi come i fari anteriori e i gruppi ottici posteriori, mentre debuttano nuove soluzioni estetiche, una gamma ampliata di colori e cerchi inediti.

Sul fronte tecnologico debutta una nuova piattaforma intelligente con modulo di controllo integrato «quattro in uno», più compatto ed efficiente, che combina chip di ultima generazione per la gestione dell'abitacolo e della guida assistita, migliorando prestazioni e consumi energetici. Rafforzata anche la connettività con supporto a standard avanzati e maggiore integrazione tra auto, dispositivi e ambiente domestico.

L'abitacolo introduce un sistema digitale evoluto con più schermi e funzioni avanzate, oltre a un assistente vocale aggiornato in grado di comprendere comandi complessi, interagire con più applicazioni e mantenere memoria delle conversazioni. Migliora anche l'esperienza utente grazie a nuove possibilità di personalizzazione e interazione, inclusi accessori e dispositivi esterni integrabili. Importanti novità riguardano anche i sistemi di assistenza alla guida, ora basati su una piattaforma con maggiore potenza di calcolo e una dotazione completa di sensori che include lidar, radar e telecamere ad alta definizione.

Il sistema consente una percezione a 360 gradi dell'ambiente e tempi di risposta più rapidi, con funzioni avanzate come navigazione urbana evoluta, parcheggio intelligente e comandi vocali per alcune manovre. Sul piano della sicurezza, la struttura della vettura utilizza acciai ad altissima resistenza e soluzioni progettate per migliorare la protezione in caso di impatto, con nove airbag di serie e sistemi che garantiscono l'apertura delle porte anche in condizioni critiche. Particolare attenzione è riservata anche alla batteria, dotata di protezioni multiple e sistemi di monitoraggio continuo per prevenire rischi termici e garantire stabilità in ogni condizione.

Cresce infine il livello di comfort: i sedili anteriori sono più regolabili e includono ventilazione e riscaldamento di serie, mentre la seconda fila beneficia di interventi mirati a migliorare postura e supporto nei viaggi lunghi. Migliorati anche isolamento acustico e qualità dell'abitacolo, con dotazioni che includono illuminazione ambientale avanzata e soluzioni per il benessere a bordo.