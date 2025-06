XPeng all'attacco con G6 e G9, punta sulle diverse interpretazioni del segmento dei Suv premium

Con l'arrivo dei modelli G6 e G9, XPeng punta sulle diverse interpretazioni di Suv. Se il primo rappresenta l'espressione coupé del mondo Suv secondo il produttore cinese, il secondo è la massima espressione del segmento, interpretato al modo di XPeng. G9 è costruito su una architettura 100% elettrica ad alta efficienza energetica e rappresenta, in base ai programmi del costruttore, lo stato dell'arte in termini di tecnologia e sicurezza. A fare da sfondo ad una tecnologia di ultimissima generazione, un design pulito, elegante e ricercato. Ogni dettaglio è curato nel minimo aspetto per rendere l'auto non solo bella ma anche efficiente in termini di aerodinamicità. Alla guida di G9, che abbiamo provato sulle colline venete insieme al 'fratello minore', l'esperienza è all'insegna del relax, grazie alla sua Smart Architecture Platform Sepa con architettura di bordo X-EEA 3.0. Intelligente e multifunzione, garantisce fino a 570 km di autonomia (WLTP) e prestazioni di ricarica ultrarapida grazie alla sua architettura a 800 V.

Tecnologia ai vertici di categoria e tanta sicurezza, grazie all'innovativo sistema XPilot, ovvero un avanzato sistema di guida assistita concepito per fornire un'esperienza di guida a bordo più serena e consapevole. Disponibile con trazione posteriore e All Wheel Drive, si propone con un prezzo a partire da 61.170 euro chiavi in mano, ma in occasione del lancio verrà offerta al pubblico in promo a partire da 55.790 euro. «Il debutto di XPeng in Italia - ha commentato Gian Leonardo Fea, Consigliere Delegato e Direttore Generale ATFlow che importa e distribuisce il marchio in Italia - segna l'arrivo di una proposta dal forte contenuto tecnologico, ricca negli equipaggiamenti, un design distintivo e un posizionamento estremamente competitivo». XPeng G6, dal canto suo, è invece il nuovo Suv elettrico coupé di medie dimensioni che si posiziona nel cuore del segmento D-Suv, il più strategico per il mercato europeo. Le sue linee parlano assieme un linguaggio innovativo ma di spiccato gusto europeo e combinano uno stile filante e distintivo con una piattaforma tecnologica avanzata e un'esperienza di guida premium.

Il suo stile Suv Coupé offre un abitacolo spazioso caratterizzato da uno stile raffinato sia nella scelta dei materiali, sia nell'abbinamento delle tonalità. A questo si aggiunge un ricco pacchetto tecnologico che lo rendono uno Sport Utility Vehicle versatile, adatto all'impiego di tutti i giorni così come ai lunghi viaggi. Grazie alla piattaforma Sepa 2.0 Fuyao, a un sistema operativo proprietario evoluto e al pacchetto avanzato di assistenza alla guida XPilot, anche G6 incarna la visione dell'auto intelligente secondo XPeng e offre due diverse configurazioni a trazione posteriore e integrale, entrambe con batteria da 800V, autonomia fino a 570 km WLTP (versione RWD Long Range) e un'esperienza di ricarica ultrarapida. Disponibile a partire da 43.670 euro chiavi in mano, al lancio il Suv verrà offerto al pubblico in promozione a partire da 39.700 euro.