Xpeng L03, il Suv intelligente. La casa orientale fondata solo 12 anni fa è una tech company basata sulla “Physical IA”

MONACO - Nel cuore dell’industria automobilistica europea, Xpeng ha voluto lanciare la sfida al mercato del Vecchio Continente svelando la L03. Il Suv rappresenta la prima vettura globale del marchio cinese destinata fin dal debutto a 65 mercati internazionali, Italia compresa. In Germania Xpeng non si è limitata a presentare la nuova auto, ma ha mostrato anche come intende rivoluzionare il modo di intendere la mobilità nel prossimo futuro con un vero e proprio ecosistema. Fondata appena 12 anni fa, l’azienda cinese continua a definirsi prima di tutto una tech company.

Una filosofia confermata dal fondatore e CEO He Xiaopeng, che ha ricordato come oltre il 45% dei dipendenti lavori nella ricerca e sviluppo e circa la metà di questi sia impegnata nello sviluppo software. «Xpeng è una società di Physical IA con un DNA diverso. La nostra visione è trasformare la mobilità attraverso la tecnologia e cambiare il modo in cui viviamo. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale fisica crediamo di poter accelerare questa visione», ha spiegato Xiaopeng, sottolineando come le stesse competenze vengano condivise tra automobili, robot umanoidi IRON, Robotaxi e il progetto del veicolo volante Land Aircraft Carrier.



La Physical IA è infatti il pilastro sul quale Xpeng intende costruire il proprio futuro. A differenza dell’intelligenza artificiale tradizionale, limitata all’elaborazione di dati digitali, questa tecnologia è progettata per interagire direttamente con il mondo reale, raccogliendo informazioni attraverso telecamere e sensori, interpretando ciò che accade e trasformandolo immediatamente in azioni. La nuova L03 rappresenta l’espressione concreta di questa filosofia. Si tratta di un Suv coupé lungo 4,65 metri con uno stile denominato “Vital Flow” caratterizzato da superfici pulite, carreggiate larghe, silhouette da fastback e portiere senza cornice. L’attenzione all’aerodinamica ha consentito di raggiungere un coefficiente di resistenza di appena 0,228, uno dei CX migliori della categoria.

All’interno l’impostazione è minimalista. Il display centrale da 15,6” è affiancato da un ampio head-up display panoramico da 26,8”. L’illuminazione ambientale, a 256 colori, i rivestimenti soft-touch e sedili lounge contribuiscono inoltre a creare un ambiente accogliente. Grande attenzione è stata riservata anche all’isolamento acustico. La L03 adotta infatti un impianto audio da 20 altoparlanti con oltre 1.000 Watt di potenza e un sistema di cancellazione attiva del rumore che, secondo Xpeng, è in grado di ridurre fino a 10 decibel i rumori provenienti dall’esterno. Nella variante ibrida è presente inoltre un sistema dedicato al motore termico che rende praticamente impercettibile il passaggio tra il funzionamento elettrico e il range extender.



Curata anche sull’aspetto della praticità, la vettura offre un bagagliaio di 539 litri, ai quali si aggiungono un vano anteriore da 102 litri e ben 37 portaoggetti distribuiti nell’abitacolo. Il passo di 2,85 metri garantisce inoltre una buona abitabilità anche per i passeggeri posteriori, nonostante la linea da Suv Coupé. Il vero salto tecnologico è però rappresentato dal sistema NGP basato sull’architettura VLA 2.0 (Vision-Language-Action). A differenza dei tradizionali sistemi di assistenza alla guida, questa tecnologia utilizza modelli di Physical IA per comprendere scenari complessi e prendere decisioni in maniera molto più simile a quella di un essere umano. Il sistema elabora direttamente le informazioni raccolte da telecamere e sensori riducendo, così, i tempi di risposta. Nella versione Ultra la piattaforma è supportata da tre chip proprietari, chiamati Turing IA, che raggiungono una capacità di calcolo di 2.250 TOPS (operazioni al secondo). Xpeng prevede di introdurre progressivamente queste funzionalità anche sul mercato europeo, a seconda delle normative, a partire dal 2027.



A supporto dell’interazione uomo-macchina debutta inoltre il nuovo sistema operativo XOS 6. Contestualmente è stata annunciata una partnership con Google Maps che integra le cartografie del colosso americano anche nei sistemi Xpilot Assist e NGP. La gamma della L03 sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che nella variante range extender. La vettura a elettroni a trazione posteriore sviluppa 249 cv ed è proposta con batterie LFP da 56 o 69 kWh, capaci di garantire fino a 520 km di autonomia e una ricarica dal 10 all’80% in circa 20 minuti.

È prevista anche una versione a trazione integrale capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La Power X abbina il motore elettrico a un quattro cilindri 1.5 utilizzato esclusivamente come generatore. La batteria da 37,2 kWh permette di percorrere oltre 300 km in modalità elettrica, mentre l’autonomia complessiva supera i 1.000 km con consumi dichiarati di circa 5,5 l/100 km quando entra in funzione il sistema ibrido. Per il mercato italiano il listino partirà da 34.990 euro, mentre la Power X sarà proposta da 37.990 euro con consegne previste entro fine anno.