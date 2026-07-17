Xpeng L03: il Suv coupé che punta a conquistare l’Europa con l’intelligenza artificiale attiva

MONACO DI BAVIERA - Nel cuore dell'industria automobilistica europea, Xpeng ha presentato la nuova L03, il modello più importante della sua offensiva internazionale. Non si tratta semplicemente di un nuovo Suv elettrico, ma della prima vettura sviluppata fin dall'inizio con una vocazione globale, destinata contemporaneamente a 65 mercati tra Europa, Asia e Medio Oriente. Il costruttore cinese vuole dimostrare che la sfida ai marchi premium non si gioca soltanto sul prezzo, ma soprattutto sulla capacità di integrare software, hardware e intelligenza artificiale in un'unica piattaforma tecnologica.

La L03 rappresenta infatti la sintesi della strategia "Physical AI" annunciata da Xpeng, una filosofia che punta a trasferire sulle automobili le tecnologie sviluppate per i robot umanoidi, i Robotaxi e perfino i veicoli volanti. «La L03 rappresenta tutto ciò che abbiamo imparato in oltre un decennio di investimenti nell'intelligenza artificiale, nella guida intelligente e nelle tecnologie della mobilità. Il nostro obiettivo non era semplicemente costruire un nuovo Suv, ma creare un veicolo capace di portare la Physical AI nella vita di tutti i giorni», ha spiegato il fondatore e CEO He Xiaopeng durante la presentazione.

Con una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di 1,92 metri, un'altezza di 1,60 metri e un passo di 2,85 metri, la L03 si inserisce perfettamente nel segmento dei C-Suv, uno dei più competitivi del mercato europeo. Lo stile porta la firma di JuanMa Lopez, ex responsabile del design degli esterni Ferrari e oggi vicepresidente del centro stile XPENG.

Le linee sono quelle di un Suv Coupé dalle proporzioni sportive, con il tetto che scende dolcemente verso la coda. Superfici pulite, portiere prive di cornice e una presenza su strada decisamente importante completano il quadro. Alcuni dettagli, come la firma luminosa anteriore a "T" o la fascia luminosa posteriore che attraversa tutta la coda, riescono a trasmettere un'identità moderna e raffinata.

Uno degli aspetti sui quali gli ingegneri hanno lavorato maggiormente è l'aerodinamica. Grazie a interventi specifici, tra cui le prese d'aria attive, il disegno del fondo vettura e l'ottimizzazione degli specchietti, la L03 raggiunge un coefficiente aerodinamico di appena 0,228, uno dei migliori della categoria. Secondo i tecnici di Xpeng questo risultato permette di recuperare fino a 59 chilometri di autonomia contribuendo a migliorare consumi e silenziosità di marcia.

All'interno spicca il minimalismo affiancato da materiali e finiture premium. Oltre il 72% delle superfici è rivestito con materiali morbidi, il cielo è rifinito in velluto e il tetto panoramico a doppio strato filtra oltre il 99,9% dei raggi ultravioletti. La plancia è dominata dal display touchscreen da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K, mentre davanti al conducente trova posto un grande head-up display panoramico da 26,8 pollici che riduce la necessità di una strumentazione tradizionale.

Il comfort è uno dei punti sui quali Xpeng ha insistito maggiormente. I sedili anteriori possono essere ventilati, riscaldati e dotati di massaggio a 14 punti, quelli posteriori dispongono della regolazione elettrica dello schienale e l'impianto audio da oltre 1.000 watt con 20 altoparlanti promette un'esperienza sonora immersiva. A questo si aggiunge un sofisticato sistema di cancellazione attiva del rumore che, secondo il costruttore, riduce fino a 10 decibel i rumori percepiti nell'abitacolo. Sulla versione Power X è presente inoltre una gestione dedicata del motore termico, studiata per rendere praticamente impercettibile l'intervento del generatore durante la marcia.

Anche la praticità è stata curata maniacalmente. Il bagagliaio offre 539 litri di capacità, espandibili fino a 1.640 litri abbattendo gli schienali posteriori, mentre la versione elettrica dispone di un vano anteriore da 102 litri. All'interno trovano posto decine di vani portaoggetti, compreso un cassetto nascosto sotto i sedili posteriori, a conferma di una progettazione orientata anche all'utilizzo familiare.

Se il design rappresenta il biglietto da visita della L03, il vero elemento distintivo è però la tecnologia. L'intera vettura nasce attorno alla piattaforma software sviluppata internamente da Xpeng e al nuovo chip proprietario Turing AI, lo stesso utilizzato dal gruppo per i Robotaxi, il robot umanoide IRON e i progetti dedicati alla mobilità aerea. Nelle versioni d'ingresso è presente un singolo processore da 750 TOPS, mentre l'allestimento Ultra adotta tre chip per una potenza complessiva di 2.250 TOPS, un valore che supera quello di molte piattaforme oggi disponibili sul mercato.

Su questa base lavora il nuovo sistema di guida intelligente NGP, basato sull'architettura Vision-Language-Action 2.0. Diversamente dai tradizionali sistemi ADAS, che separano percezione, pianificazione e controllo, il software sviluppato da Xpeng utilizza un modello che trasforma direttamente le immagini raccolte dalle 11 telecamere nei comandi di guida, senza ricorrere al LiDAR. L'obiettivo è rendere la vettura capace di interpretare il traffico in maniera più naturale, avvicinandosi progressivamente al comportamento di un conducente umano. Per il mercato europeo, tuttavia, queste funzionalità arriveranno soltanto dal 2027, attraverso gli aggiornamenti, mentre al lancio saranno disponibili i sistemi XPILOT Assist conformi alle normative vigenti.

La L03 introduce inoltre il nuovo sistema operativo XOS 6 e sarà la prima vettura di un costruttore dell'area Asia-Pacifico a integrare nativamente Google Maps Auto SDK. La navigazione sarà quindi completamente integrata nel sistema di bordo e utilizzerà i dati cartografici di Google anche per supportare le future funzioni di guida intelligente.

Dal punto di vista tecnico la L03 sfrutta la piattaforma modulare SEPA 3.0 "One Car Dual Energy", sviluppata per ospitare sulla stessa base sia versioni completamente elettriche che la nuova variante Power X ibrida. La versione alla spina monta un motore posteriore da 249 cv alimentato da batterie LFP da 56 o 69 kWh. Quest'ultima permette di percorrere fino a 520 chilometri nel ciclo WLTP, con un consumo dichiarato di 15,3 kWh/100 km e una ricarica in corrente continua fino a circa 207 kW che consente di passare dal 10 all'80% in circa 20 minuti.

Per chi percorre lunghe distanze Xpeng propone invece la Power X, una soluzione range extender nella quale il motore elettrico rimane sempre l'unico a muovere le ruote, mentre un quattro cilindri 1.5 benzina interviene esclusivamente come generatore. La batteria da 37,2 kWh garantisce fino a 215 chilometri in modalità completamente elettrica, mentre l'autonomia complessiva supera i 1.000 chilometri grazie al serbatoio di benzina. Il sistema adotta inoltre un power box 4-in-1, un gruppo propulsore 6-in-1 e un inverter al carburo di silicio, soluzioni che contribuiscono ad aumentare l'efficienza e a ridurre peso e ingombri.

Per il mercato italiano la L03 sarà disponibile a partire da 34.990 euro nella versione Standard Range a trazione posteriore. La Long Range e la Power X saranno entrambe proposte a 37.990 euro, mentre la Long Range Ultra arriverà a 42.990 euro. Al vertice della gamma ci sarà la Long Range AWD Ultra Black Edition a 46.990 euro. Gli ordini saranno aperti entro la fine di luglio attraverso ATFlow, mentre le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.