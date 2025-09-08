Xpeng porta in Europa la Next P7. Passerella all'IAA Mobility 2025 per l'elettrica con 593 cv e scatto 0-100 km/h in 3,7"

Il brand cinese Xpeng ha esposto nella sua prima apparizione in pubblico nel Vecchio Continente, all'IAA Mobility 2025 di Monaco, la Next P7. Si tratta di una elettrica contraddistinta dal design affilato e capace di erogare 593 CV per scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e toccare una velocità massima di 230 km/h. «Con la Next P7 - ha dichiarato il presidente e ceo di Xpeng, He Xiaopeng - mostriamo agli utenti di tutto il mondo come l'AI possa trasformare l'auto in un'esperienza di mobilità intelligente e affidabile».

Nell'area espositiva del brand anche i Suv New G6 e G9, la berlina P7+ e la X9 MPV. Per sottolineare l'interesse del marchio per l'Europa, la casa cinese ha comunicato l'inaugurazione del centro R&D di Monaco per il mese di settembre; il nono a livello globale, che andrà ad aggiungersi a quelli della Silicon Valley e San Diego e consentirà al marchio di essere più vicino agli utenti europei.