Xpeng rende più sportiva e tecnologica la berlina P7. Il design diventa più aggressivo e aumenta l'elettronica

Il 6 agosto, Xpeng ha avviato in Cina le prenotazioni per la nuova generazione della berlina sportiva elettrica P7, il cui debutto commerciale è previsto in quel mercato per la fine di agosto. Sebbene il prezzo non sia stato reso noto durante l'evento, He Xiaopeng ceo di Xpeng ha sottolineato che, sebbene l'azienda speri che la rinnovata P7 diventi un modello di grande volume (ne è prevista l'importazione anche in Europa) non si tratterà di «un'auto economica». Questo perché l'evoluzione della P7, che ha ora un design definito dall'azienda cyber-futuristico, si è spostata verso l'alto per effetto delle prestazioni ancora migliorate e agli aggiornamenti tecnologici. Nella parte anteriore, la Xpeng P7 presenta una lama luminosa continua che unisce luci diurne, fari a Led a matrice e il logo illuminato a filo (quando è spento, il questo elemento assume una raffinata tonalità scura). Fedele alla sua identità di berlina sportiva puramente elettrica, la nuova P7 misura 5,017 m di lunghezza, 1,970 di larghezza e 1,427 m di altezza, con un passo di 3.008 mm che è garanzia di grande abitabilità interna.

Nel complesso la nuova generazione della P7 accentua le proporzioni da auto sportiva con un aspetto più aggressivo e una immagine di stabilità muscolosa. Dal punto di vista aerodinamico, P7 colpisce con un coefficiente di resistenza aerodinamica portato ad appena 0,201, che secondo l'azienda (manca in dato ufficiale) potrebbe garantire fino a 90 km di autonomia in condizioni di CLTC. Di serie sono presenti cerchi da 20 pollici (da 21 come optional) che sono calzati con pneumatici da 245 mm all'anteriore e 275 mm al posteriore così da offrire una dinamica di guida migliorata. Debutta anche uno spoiler posteriore elettrico che è perfettamente integrato nella carrozzeria ed offre 10 livelli di regolazione attiva in base alla velocità del veicolo. Nell'abitacolo sono presenti un quadro strumenti digitale sottile e sportivo che supporta diverse modalità di visualizzazione, tra cui una sportiva con layout rosso acceso. Il volante multifunzione è dotato di un'esclusiva manopola rotante 'Satellite Drive Control' funzione ispirata alle auto sportive di lusso. Forte della collaborazione con Huawei, Xpeng ha dotato di serie tutte le varianti della P7 aggiornata dell'X-HUD e già presente nel crossover G7, venduto anche in Italia.

Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria in realtà aumentata che equivale a uno schermo da 87 pollici. In Cina questo display virtuale offre anche funzioni che migliorano l'umore, come animazioni rilassanti pensate per alleviare l'aggressività al volante, aggiungendo un elemento di interazione emotiva all'esperienza di guida. Il sistema di infotainment centrale, denominato Tri-Axis Adaptive Screen, è un altro punto di forza. Progettato con un approccio interattivo simile a quello umano, può rispondere a gesti da parte del guidatore come un cenno del capo. P7 adotta un sistema di propulsione elettrica con potenze che variano da 270 a 437 kW (367 - 594 Cv) a seconda del tipo di trazione. Di serie sono presenti le sospensioni pneumatiche a doppia camera adattive CDC su tutta la gamma. La versione a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h.