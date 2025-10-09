XPeng svela il Suv elettrico G6, piattaforma a 800V e nuove batterie LFP. Ha 690 km di autonomia

Xpeng punta forte su prestazioni, autonomia, innovazione tecnologica e design. La casa cinese con la première a Madrid alza il velo sul nuovo G6, il Suv “smart” con la piattaforma a 800V di ultima generazione e alle nuove batterie LFP. Tra le caratteristiche principali, la capacità di ricarica: con una potenza che raggiunge i 451 kW, il G6 è in grado di passare dal 10% all'80% di carica in appena 12 minuti. L'autonomia raggiunge fino a 689 km in ciclo urbano Wltp (535 km in combinato), grazie all'adozione di batterie LFP da 80,8 kWh sulle versioni RWD long range e AWD Performance, più sostenibili rispetto alle precedenti NMC ma senza compromessi in termini di prestazioni. Attenzione alla sicurezza, con il nuovo G6 che punta alle 5 stelle Euro Ncap e integra una batteria progettata per resistere a temperature fino a 1.000°C e a una pressione di schiacciamento laterale di 80 tonnellate.

La durata della batteria è stata aumentata del 30%, confermando l'impegno del marchio verso soluzioni affidabili e durevoli. Esteticamente, il G6 si distingue per un design coerente con l'identità XPeng. Tra le novità principali, spiccano le nuove luci Led «Starlight» che attraversano il frontale, il diffusore posteriore più pulito, i passaruota in tinta carrozzeria e il nuovo spoiler posteriore 'Ducktail', che allunga il veicolo di 5 mm migliorandone la presenza su strada. La versione Black Edition aggiunge un tocco più deciso, con cerchi da 20», pinze freno, loghi e finiture completamente nere. Anche l'abitacolo sfoggia un nuovo design «Super Star-Ring». Più del 60% degli interni è stato rinnovato, con l'introduzione di nuovi materiali, luci ambientali, un display centrale Ultra HD da 15,6» e un quadro strumenti digitale da 10,25".

A bordo i sedili anteriori sono dotati di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, mentre quelli posteriori offrono 12 livelli di reclinazione. La capacità di carico, invece, è di 571 litri espandibili fino a 1.374 litri. Il nuovo XPeng G6 è disponibile presso i concessionari ufficiali del marchio con un prezzo di lancio a partire da 46.780 euro per la versione RWD long range e 52.780 euro per l'AWD Performance. La versione standard range sarà invece disponibile dall'inizio del 2026.