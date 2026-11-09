Yangwang Altior, l'ammiraglia elettrica del gruppo Byd. Compete con la R-R Gost ma costa “solo” 280mila euro

Quello che ha disegnato il team di Wolfgang Egger (già Alfa e Audi) che è il responsabile del centro stile di Byd è un vero 'monumento' alla capacità di saper fare dell'industria automobilistica cinese anche nell'ambito dell'altissimo di gamma. Yangwang Altior, l'ammiraglia elettrica che è stata svelata in un grandioso evento ad Abu Dhabi - alla presenza di Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan (nipote dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, storico fondatore e primo presidente degli Emirati Arabi Uniti) e di Stella Li, ceo di Byd - unisce il tipo di lusso che è apprezzato a Pechino e Shanghai e nei Paesi arabi con tecnologie e caratteristiche paragonabili, se non superiori, alle rivali della famiglia Rolls-Royce Ghost Yangwang Altior è una grande berlina extra-lusso concepita per insidiare le regine storiche del mercato, combinando la maestria artigianale e il massimo comfort alle soluzioni tecnologiche più evolute. Lo fa con una lunghezza monumentale di 5,6 metri e un passo di 3,35 metri, che le attribuiscono una presenza su strada con proporzioni mastodontiche.

Spiccano un frontale ricco di personalità, in cui la mascherina è costituita da cristalli così come alcune parti dei gruppi ottici. Mentre il profilo - che riprende in parte gli stilemi delle Rolls - è marcato da grandi portiere posteriori (ad apertura controvento) che si spalancano fino a un angolo di 90 gradi per accogliere gli ospiti in un vero salotto privato. L'abitacolo, rigorosamente configurato nella zona posteriore con due poltrone stile Jet privato, beneficia di una dimensione longitudinale record, con un valore di spazio per le gambe di 1.209 mm, valore mai proposto da nessuna ammiraglia anche in variante passo lungo. Un confronto dimensionale evidenzia come la Yangwang Altior non cerchi compromessi, posizionandosi per dimensioni e presenza al top del segmento delle ammiraglie di rappresentanza. E' più lunga di 60 mm rispetto alla Rolls-Royce Ghost standard e più corta di 110 mm rispetto alla variante passo lungo dell'elettrica della Casa di Goodwood, E supera di 350 mm in lunghezza la stessa gigantesca Jaguar GT Type 01.

Leggermente più stretta di una Rolls-Royce (2,03 metri contro i generosi 2,14 della Ghost), Altior svetta in altezza sfiorando l'1,60 metri permettendole di ospitare l'architettura a sandwich della batteria Blade senza sacrificare la linea del tetto o lo spazio per la testa degli occupanti. Sotto l'imponente carrozzeria disegnata da Egger c'è del resto l'avveniristica piattaforma tecnologica denominata 'e4' del gruppo Byd, accoppiata a sospensioni idrauliche intelligenti (sistema DiSus) che livellano l'auto su qualsiasi superficie stradale per garantire il classico effetto 'tappeto volante'.

Dotazioni e accessori sono, evidentemente, da prima della classe. Ci sono un sistema audio hi-fi immersivo composto da ben 39 altoparlanti, inserti e rivestimenti in materiali pregiati e due vani frigorifero con portabicchieri integrati nel tunnel posteriore centrale per massimizzare il benessere a bordo dei passeggeri La meccanica prevede uno schema con quattro motori elettrici indipendenti - uno per ruota - capaci di erogare oltre 1.200 cv. Un'architettura, questa, che garantisce non solo un controllo dinamico millimetrica ma offre anche prestazioni molto elevate per una limousine di queste dimensioni.

L'autonomia complessiva dichiarata supera la soglia record di 1.000 km, un traguardo ottenuto grazie alle celle avanzate Blade Battery di seconda generazione. Il costruttore promette tempi di ricarica fulminei in grado di ripristinare centinaia di chilometri in appena cinque minuti. Le previsioni di vendita in Cina sono ambiziose; Byd punta a conquistare la nuova élite finanziaria interna ed asiatica legata all'hi-tech, rosicchiando fette storiche di mercato a concorrenti diretti come Mercedes-Maybach e Rolls-Royce Ghost, contando anche su un forte interesse strategico già registrato nei ricchi mercati del Medio Oriente. Nel mercato cinese, dove viene commercializzata con il nome Dingyao), la Yangwang Altior viene proposta a un prezzo di preordine di circa 2 milioni di yuan, che al cambio attuale si traducono in circa 280.000 euro. Un listino record per una vettura made in China, ma più che competitivo se paragonato a quello delle rivali occidentali.