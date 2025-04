Yangwang U8, il Suv elettrico diventa limousine. BYD svela al Salone di Shanghai inedita versione L

Lussuoso e confortevole come una Range Rover, ma inarrestabile anche sui percorsi più duri come una Mercedes G, con l'aggiunta della capacità di saper 'nuotare' anche in acque profonde. Per questo, e per molte altre prerogative, il poderoso suv elettrico Yangwang U8 ha già superato quota 10mila unità immatricolate nonostante un prezzo in Cina che supera il corrispettivo di 145mila euro.

In occasione di Auto Shanghai, il marchio premium del Gruppo Byd, ha annunciato un ampliamento della gamma U8, pensato per offrire alla clientela cinese (che ama viaggiare con autista al volante) quel confort nella zona delle poltrone posteriori che è proprio delle vere limousine. Senza molta fantasia questo modello 'allungato' è stato chiamato U8L e si può supporre che offrirà le stesse prestazioni e gli stessi equipaggiamenti - tra cui un drone professionale che esce e rientra automaticamente nel tetto - della versione di base U8.