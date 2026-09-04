Yaris Cross sia rinnova, nuovo look per il B-suv ibrido di Toyota best seller in Europa

Nuovo look, più dotazioni e una gamma semplificata per la Toyota Yaris Cross, il B-suv che dal debutto nel 2021 è diventato il modello più venduto della casa nipponica in Europa. La versione aggiornata arriva nelle concessionarie italiane a settembre e sarà proposta esclusivamente con il sistema Full Hybrid 130, con possibilità di scegliere tra trazione anteriore e integrale intelligente AWD-i. Il restyling riguarda soprattutto il frontale, ridisegnato con una nuova griglia a nido d'ape integrata nel colore della carrozzeria e una sezione inferiore nera che ne accentua l'impostazione da sport utility. Nuovi anche i fari a Led, con luci diurne integrate di serie. Sugli allestimenti superiori debuttano cerchi in lega da 17 e 18 pollici, mentre tra i colori arriva il Precious Bronze, disponibile in abbinamento al tetto e ai montanti neri. Gli interventi proseguono nell'abitacolo, dove fanno il loro ingresso nuove finiture color platino e materiali aggiornati.

La versione Icon dispone di sedili dalla conformazione più sportiva, mentre la Premium propone una nuova rifinitura in similpelle realizzata con il materiale SakuraTouch, ottenuto utilizzando anche PVC di origine vegetale, sughero di scarto e Pet riciclato. Secondo Toyota, la soluzione permette di ridurre del 95% le emissioni di CO2 in fase produttiva rispetto alla pelle tradizionale. Sulle versioni Icon e superiori sono inoltre previsti illuminazione ambientale e caricatore wireless, mentre gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente diventano di serie su tutta la gamma.

Al vertice della gamma si conferma la Yaris Cross GR Sport, caratterizzata da un frontale specifico, nuovi cerchi in lega da 18 pollici, sedili sportivi con cuciture rosse e dettagli dedicati. Le sospensioni sono state ricalibrate per offrire una risposta più dinamica. La GR Sport sarà disponibile esclusivamente con trazione anteriore e sistema Full Hybrid 130. Il propulsore ibrido 1.5 sviluppa 130 CV e 185 Nm di coppia e consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi. I consumi dichiarati sono compresi tra 4,4 e 5,1 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 tra 100 e 116 g/km. La trazione integrale AWD-i sarà disponibile sugli allestimenti Icon e Premium.

Sul fronte tecnologico, Yaris Cross mantiene il sistema multimediale Toyota Smart Connect con navigazione cloud e riconoscimento vocale, oltre alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Le funzioni di sicurezza e assistenza alla guida sono raccolte nel pacchetto Toyota T-Mate, che integra i sistemi Toyota Safety Sense. Per il mercato italiano la gamma cambia denominazione e viene articolata in Yaris Cross, Icon, Premium e GR Sport. Il listino parte da 29.600 euro, che diventano 24.950 euro in caso di permuta o rottamazione, senza vincoli sull'usato. Per settembre Toyota propone inoltre il finanziamento Easy Next con rate da 139 euro per 48 mesi e tasso del 5,99%. Prodotta nello stabilimento Toyota Motor Manufacturing France, Yaris Cross ha raggiunto nel 2025 le 200.000 unità vendute in Europa, confermandosi il B-suv più venduto nel continente.