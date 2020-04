Yaris è anche Cross, arriva il Suv compatto di Toyota: la città ha un nuovo re, un gioiello ibrido

ROMA - Il B-Suv di Toyota si chiama Yaris Cross e affianca la Yaris per affrontare con un’altra arma fondamentale il segmento B dove le auto a ruote alte contano ormai la metà del totale. Con la nuova nata la Toyota mira a proporre un veicolo da posizionare al di sotto della C-HR e di consolidare la tradizione inaugurata con la RAV4 nel 1994, il primo Suv della storia e il più venduto al mondo, al quale la nuova nata si ispira nello stile.

La nuova Yaris Cross viceversa sottolinea anche nel nome il legame con la Yaris condividendone sia lo stabilimento di costruzione (Valenciennes, Francia) sia la base costruttiva costituita dalla nuova piattaforma GA-B. La nuova Yaris Cross condivide con la Yaris lo stesso passo di 2,56 metri, ma è lunga 4,18 metri (+24 cm) aumentando lo sbalzo posteriore di 16 cm e quello anteriore di 8 cm. Contenuta in soli 9 cm l’aumento dell’altezza mentre è più larga di 2 cm. La Yaris Cross è più alta da terra di 3 cm.

Per quanto le dimensioni siano inferiori a molte concorrenti, la disponibilità di spazio all’interno è elevata seguendo lo stesso concetto di Yaris: più compatta fuori, ma più spaziosa dentro. Identica a quella della Yaris la dotazione di sicurezza che è al vertice del segmento e comprende tutti i più moderni sistemi di assistenza che agiscono sia in frenata sia sullo sterzo con l’obiettivo sia di evitare le situazioni di pericolo sia di aumentare il comfort di viaggio.

Identico anche il sistema ibrido che si basa sul nuovo 3 cilindri 1.5 a ciclo Atkinson che può vantare un’efficienza del 40%. Il sistema eroga 116 cv complessivi e potrà essere integrato da un piccolo motore elettrico posteriore che permetterà di avere la trazione integrale in abbinamento alle sospensioni indipendenti. In attesa dei dati definitivi sulle prestazioni e sui consumi, la Yaris Cross promette di avere emissioni di CO2 al di sotto dei 90 g/km secondo gli standard NEDC per la versione a trazione anteriore e dei 100 g/km per quella AWD-i.

La Yaris Cross era attesa al debutto al Salone di Ginevra e, come anticipato, sarà prodotta in Francia, a Valenciennes accanto alla Yaris. L’arrivo nei concessionari tuttavia non è vicino: non prima della metà del 2021. Di conseguenza, i prezzi non sono stati annunciati, ma gli obiettivi di vendita sono ambiziosi: almeno 150mila unità all’anno. Yaris e Yari Cross costituiranno insieme un terzo delle vendite di Toyota in Europa.