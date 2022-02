Ypsilon Alberta Ferretti, firma d'autore per la piccola ammiraglia di casa Lancia

Un autentico colpo di fulmine. Così si può definire la scintilla scoccata tra due universi differenti accomunati dal senso del bello, dalla creatività e dall’attenzione alla qualità che hanno reso grande nel mondo il “made in Italy”. Il risultato di questo felice connubio si chiama Ypsilon Alberta Ferretti ed è la più recente serie speciale – a nostro avviso una delle più belle tra le 35 che ne hanno punteggiato la brillante e quasi trentennale carriera – dell’inossidabile “city ammiraglia” Lancia.

Il nome della famosa stilista milanese di adozione e romagnola di nascita che ne ha curato l’arredamento è già da solo una garanzia. Per capirlo basta dare un’occhiata ai colori (bellissima la carrozzeria di lancio in Grigio Alberta Ferretti, una tinta iridescente che fa emergere i punti luce rosa), alla raffinata eleganza delle cuciture a filo continuo in tinta Rose Gold che si ritrova nel monogramma AF ricamato sui poggiatesta e in numerosi dettagli dell’abitacolo, alla scelta di materiali eleganti ed eco-compatibili.

Il diffuso ricorso al rosa, colore femminile per eccellenza, non è casuale, ma è un voluto omaggio della “donna che ama le donne” all’auto “che le donne amano”: dei 3 milioni di Ypsilon vendute dal 1985, due terzi sono infatti andate alla clientela femminile, e la nuova edizione ha le carte in regola per migliorare ulteriormente la percentuale grazie alle scelte di Alberta Ferretti, che si dichiara conquistata dalla Lancia «per il progetto emozionante e vicino al mio sentire, diverso da altre proposte, anche di marchi automobilistici di grande prestigio, che ho rifiutato in passato».

Un’indifferenza al richiamo delle quattro ruote certo non condivisa da Cristiana Capotondi che, ospite a sorpresa della presentazione milanese e testimonial del nuovo prodotto in qualità di protagonista del raffinato spot di lancio, ha ammesso la passione per le auto e per la guida anche quando si tratta («con il preoccupato scetticismo del mio compagno») di far stridere in pista le gomme di una Lamborghini.

Secondo il numero uno della Lancia Luca Napolitano «questa edizione della vettura di segmento B più amata dalle donne italiane ne esalta le doti di compattezza, traghettando la sua immagine senza tempo verso un futuro più sostenibile». Un futuro su cui apre uno spiraglio la versione elettrificata della Ypsilon Alberta Ferretti che affianca il 3 cilindri 1.2 a benzina da 70 cv a un generatore-starter da12 Volt per un listino, che grazie al finanziamento Fca Bank, parte 13.950 euro in caso di permuta o rottamazione. Ed è solo un “antipasto”, perché la generazione, attesa nel 2024, sarà anche 100% elettrica.