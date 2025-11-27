Z4 Finał Edition è ultima edizione della roadster BMW. La produzione della due posti terminerà a marzo 2026

Bmw ha annunciato l'arrivo della Z4 Final Edition, versione speciale che sarà ordinabile per un periodo limitato a partire dalla fine di gennaio 2026. L'edizione rappresenta l'ultimo capitolo della roadster a due posti, la cui produzione terminerà nel marzo 2026. La Bmw Z4 Final Edition sarà disponibile con la verniciatura Frozen Matt Black, esclusiva per questa serie, affiancata dalle finiture esterne M High-gloss Shadowline. I clienti potranno comunque scegliere anche altre colorazioni della gamma Z4 senza costi aggiuntivi. Il modello è equipaggiato con freni M Sport con pinze in High-gloss Red.

All'interno, la Final Edition presenta cuciture a contrasto rosse su plancia, console centrale, pannelli porta e sedili sportivi M in pelle Vernasca/Alcantara. Lo stesso trattamento è utilizzato per il volante M in Alcantara. Le soglie d'ingresso riportano un'incisione dedicata. L'allestimento sarà disponibile in Italia esclusivamente sulla Z4 M40i da 250 kW/340 CV, con un sovrapprezzo di 4.400 euro. La storia della Z4 inizia nel 2002, quando la prima generazione, prodotta a Spartanburg (South Carolina), subentrò alla Z3. Il modello si distingueva per cofano allungato, coda compatta e posizione di guida arretrata. Tra le caratteristiche tecniche figuravano una rigidità torsionale elevata per il segmento e una distribuzione dei pesi 50/50. Al vertice della gamma si collocava la Z4 M Roadster con motore sei cilindri derivato dalla M3.

La seconda generazione, presentata nel 2008, introduceva un hardtop ripiegabile elettroidraulico in alluminio e un abitacolo più spazioso. Comparve anche il sistema di infotainment Bmw iDrive. La terza generazione, lanciata nel 2018 a Pebble Beach, adottava invece una capote in tessuto a comando elettrico, sistemi di assistenza aggiornati e motori fino al sei cilindri in linea M TwinPower Turbo della Z4 M40i. La Final Edition costituirà il modello conclusivo di questa serie.