Z9 GT, l'anti Porsche di Denza. Passerella alla Design week per il marchio premium di Byd

I visitatori della installazione del brand automobilistico cinese Denza nell'ambito della Milano Design Week potranno vivere in questi giorni non solo un'esperienza immersiva che permetta agli ospiti di accedere a un mondo avveniristico dove, si legge nella nota, tecnologie all'avanguardia e giochi di specchi genereranno un impatto visivo sorprendente. Denza arriva in Italia come nuovo marchio premium di Byd - già presente nel nostro Paese - che è il primo costruttore della Repubblica Popolare della Cina e che si è conquistato negli ultimi mesi il primato nelle elettriche davanti a Tesla.

Il tema di questa presenza nel Brera District della Design Week (L'Eleganza guida la Tecnologia) offre anche l'occasione di ammirare la Z9 GT, prima Denza che sbarcherà in Italia dopo l'autunno anche in versione ibrida plug-in e «a cui seguiranno - ha detto Stella Li, vicepresidente di Denza e responsabile delle operazioni europee del Gruppo Byd durante l'inaugurazione dello spazio sensoriale - altri modelli come una monovolume, una berlina e diversi suv». La prima arma per attaccare il segmento premium sarà appunto la Z9 GT, una shooting brake elegante e sportiva e che punta a rubare clienti alla Porsche Taycan Sport Turismo.

Registrandosi al sito denzaexperiencetalks.it nei prossimi giorni, oltre a svelare la Z9 GT, sarà possibile partecipare ad una interessante serie di talk: - Technology applied to luxury l'8 aprile alle 16:00; - Fashion & Luxury il 9 aprile alle ore 16:00; - Technology & Innovation il 10 aprile alle 16:00; - Design & Creativity l'11 aprile alle 17:30; - Design & Creativity il 12 aprile alle 17:30.