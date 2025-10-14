Zagato 01, debutta la prima hypercar con marchio Capricorn. Monta un Ford V8 da 900 cv e costa “solo” 2,95 milioni di euro

Un altro gioiello da sogno debutta sul mercato: Capricorn Group, storica azienda tedesca specializzata nelle tecnologie 'leggere' per automotive e motorsport, ha presentato la sua prima hypercar 01 con carrozzeria disegnata da Zagato. Il prezzo dovrebbe partire da 2,95 milioni di euro. Caratterizzata da uno schema consueto per questa tipologia di veicoli - motore centrale, trazione posteriore e cambio manuale - è stata progettata e costruita a mano da Capricorn in Germania per privilegiare la leggerezza e la purezza della guida rispetto alla semplice elevata potenza. A fronte dei 900 Cv e 1.000 Nm erogati dal motore Ford V8 sovralimentato da 5,2 litri la Capricorn 01 pesa meno di 1.200 kg ed è dunque in grado di offrire quei valori che l'azienda descrive come «eccellente rapporto peso/potenza e un'agilità eccezionale». Per meglio comprendere il senso dell'operazione, va ricordato - come si legge nella nota - che Capricorn con una tradizione che risale al 1933 è leader mondiale in cinque tecnologie chiave come materiali compositi, forgiatura, lavorazione meccanica, fusione e produzione additiva.

L'azienda ha fornito componenti su misura per team di Formula 1, LMP1, Campionato Mondiale Endurance (WEC), Campionato Mondiale Rally (WRC) e nel settore Oem automobilistico di lusso ad alte prestazioni. Sebbene la maggior parte del lavoro dell'azienda sia riservata, i progetti noti al pubblico includono collaborazioni con Lotus e Caterham in Formula 1, con Peugeot Sport a Le Mans e un significativo coinvolgimento nel programma LMP1 di Porsche. L'azienda vanta anche una storia di grande successo con Volkswagen Motorsport nel WRC e con Peugeot Sport al Rally Dakar. «La Capricorn 01 Zagato - ha spiegato Robertino Wild, ceo di Capricorn - rappresenta il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato in decenni di materiali, tecnologie e tecniche di costruzione pionieristiche ultraleggere», spiega Robertino Wild, ceo di Capricorn. «Questa vettura è una vetrina delle nostre capacità globali ed eleva Capricorn a un livello superiore, posizionando il Gruppo come un produttore in grado di produrre un'auto pre-serie o di assemblare un'intera serie per un Oem, o per qualsiasi cliente. Cconferma cioè a pieno titolo Capricorn come produttore automobilistico di fascia alta».

La produzione della Capricorn 01 Zagato sarà rigorosamente limitata a sole 19 coupé, in omaggio alla data di fondazione di Zagato, il 19 aprile 1919. L'intera serie sarà offerta in esclusiva tramite il noto rivenditore di automobili premium e di lusso Louyet Group. «Sebbene non assomigli a nessun'altra auto oggi in circolazione - ha sottolineato Norihiko Harada, chief designer di Zagato - la Capricorn 01 Zagato non è un'auto uscita da un film di fantascienza o da un videogioco. E' un'auto che può affermarsi con sicurezza nella storia dell'automobile. Riflette i valori di ingegneria leggera di Capricorn e l'orgogliosa tradizione di design di Zagato».