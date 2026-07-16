Zeekr 7GT, il nuovo lusso passa dall'artigianalità. Quando il premium non ha più bisogno di ostentare

Per molto tempo il lusso automobilistico è stato una questione di stemmi sul cofano, essenze pregiate e pellami esclusivi. Oggi quella definizione non basta più. Il premium evolve insieme ai suoi clienti e diventa qualcosa di meno appariscente ma molto più sofisticato: qualità percepita, attenzione ai dettagli e benessere a bordo. È su questo terreno che nuova Zeekr 7GT prova a distinguersi. Durante la presentazione europea una parola è tornata continuamente nelle dichiarazioni dei manager del marchio: artigianalità. Un termine che può sembrare insolito per un'auto costruita attorno a software, batterie e intelligenza artificiale, ma che racconta bene la filosofia della nuova Gran Turismo.

Il lusso si misura con i dettagli - La prima sensazione, salendo a bordo di 7GT arriva dal modo in cui ogni elemento sembra avere un peso, una consistenza e una funzione precisa. I pulsanti fisici rifiniti in metallo, ispirati ai tasti di un pianoforte, restituiscono quella piacevole sensazione meccanica che molte automobili hanno perso inseguendo il minimalismo assoluto. È una scelta controcorrente; Zeekr decide di riportare il contatto fisico al centro dell'esperienza di guida, un semplice comando che riesce a comunicare qualità.

Comfort da Gran Turismo - L'artigianalità si traduce soprattutto nel benessere di chi viaggia. I sedili anteriori, regolabili elettricamente in dodici direzioni, offrono di serie riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, mentre quelli posteriori diventano vere poltrone grazie allo schienale reclinabile e allo spazio abbondante per le gambe. Il grande tetto panoramico da 1,73 metri quadrati aumenta la luminosità dell'abitacolo senza compromettere il comfort termico, mentre vetri acustici e doppie guarnizioni delle portiere contribuiscono a creare un ambiente sorprendentemente silenzioso. Non è soltanto una questione di dotazioni. È il modo in cui ogni elemento lavora insieme per ridurre la fatica durante i lunghi viaggi, rispettando quella tradizione delle vere Granturismo che mette il comfort sullo stesso piano delle prestazioni.

Il silenzio diventa un valore - Se un tempo il rombo del motore rappresentava una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nell'era elettrica il lusso passa anche attraverso il silenzio. Zeekr ha lavorato molto sull'insonorizzazione dell'abitacolo, trasformando la quiete in un elemento progettuale. Anche il sistema audio riflette questa filosofia. La configurazione più ricca dispone di 23 altoparlanti e 2.160 Watt di potenza, con diffusori integrati persino nei poggiatesta del conducente. Le indicazioni del navigatore e le telefonate vengono indirizzate direttamente a chi guida senza disturbare gli altri passeggeri, trasformando una soluzione tecnica in un gesto di attenzione verso il comfort di bordo.

Artigianalità e tecnologia possono convivere - La vera novità di Zeekr 7GT è aver dimostrato che tecnologia e artigianalità non sono concetti in contrapposizione. L'infotainment, gli aggiornamenti over-the-air, la piattaforma software e i sistemi di assistenza convivono con materiali ricercati, lavorazioni accurate e una qualità percepita che si scopre poco alla volta. Il lusso non nasce più dall'accumulo di funzioni, ma dalla loro integrazione. Tutto appare studiato per funzionare con naturalezza, senza ostentazione.

Il nuovo premium parla un linguaggio diverso - Il premium del futuro non sarà quello che mostrerà di più, ma quello che farà percepire di più. Una portiera che si chiude con un suono pieno, un sedile che sostiene il corpo senza affaticarlo, un comando che restituisce precisione al tatto, un abitacolo dove il silenzio diventa parte del viaggio. In fondo è questa la nuova idea di artigianalità proposta da 7GT: non un ritorno nostalgico al passato, ma la capacità di utilizzare l'innovazione per costruire un'esperienza sempre più umana.