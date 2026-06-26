Zeekr 7GT: la Gran Turismo elettrica che mette insieme performance, tecnologia e artigianalità

Il premium non è più quello di una volta. E forse è una buona notizia. Perché nell'era delle auto software-defined, dei megawatt e delle piattaforme a 800 Volt, il rischio era quello di trasformare le vetture in semplici esercizi di elettronica. Nuova Zeekr 7GT prova invece a recuperare una parola che sembrava dimenticata: emozione. Il marchio del gruppo Geely, forte di un'anima europea sviluppata a Göteborg, arriva con una shooting brake elegante e filante che vuole stupire con la sostanza. Una Gran Turismo vera, nel senso classico del termine, reinterpretata in chiave elettrica. E il segreto sta in tre elementi che definiscono il nuovo concetto di premium.

Performance, perché una GT deve saper emozionare - La velocità fine a se stessa interessa poco. L'emozione, invece, resta un ingrediente irrinunciabile. E Zeekr 7GT è stata pensata esattamente così. La versione più potente mette sul piatto 646 cavalli e 710 Nm di coppia, sufficienti per archiviare lo 0-100 in appena 3,3 secondi. Numeri da supercar. Ma i tecnici hanno lavorato soprattutto sulla qualità della guida. Distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata, doppio braccio oscillante all'anteriore, multilink posteriore e sospensioni pneumatiche attive raccontano una vettura sviluppata sulle strade europee e costruita per assecondare il piacere della guida. Non una semplice elettrica veloce, ma una macchina capace di divorare chilometri e affrontare le curve con la naturalezza di una grande stradista.

Tecnologia, ma senza ostentazione - Nella corsa al digitale molti costruttori hanno dimenticato che la tecnologia deve semplificare, non complicare. Zeekr sceglie una strada diversa. Il cuore della 7GT è una sofisticata architettura a 800 Volt che permette ricariche fino a 450 kW e autonomie che arrivano a 655 chilometri. Dentro, il grande display OLED da 15 pollici convive con una strumentazione da 13 pollici e un head-up display in realtà aumentata da 35,5 pollici. Ma la sorpresa arriva dai dettagli: pulsanti fisici in metallo lavorati con la precisione di un orologio e una logica di utilizzo pensata per non distrarre chi guida. La tecnologia c'è, ma rimane al servizio dell'uomo. E forse è proprio questa la nuova raffinatezza.

Artigianalità, il lusso che si percepisce - Il vero premium non è una lista di optional. È qualcosa che si percepisce. Chiudendo una portiera, sfiorando un comando, sedendosi su un sedile. Zeekr 7GT punta molto su questo aspetto. Sedili anteriori con massaggio, ventilazione e riscaldamento, poltrone posteriori reclinabili, vetri acustici, doppie guarnizioni, un tetto panoramico da 1,73 metri quadrati e un impianto audio da 2.160 watt con diffusori integrati nei poggiatesta. Tutto è stato studiato per creare un ambiente raffinato, quasi sartoriale. Il concetto, emerso anche durante la presentazione europea, è semplice: il premium di domani non sarà più sinonimo di ostentazione, ma di esperienza. Più qualità percepita, più cura dei dettagli, più armonia.

Con un prezzo di partenza di 47.500 euro, la 7GT rappresenta probabilmente una delle sfide più interessanti arrivate dalla Cina. Perché non prova a imitare i costruttori premium europei. Cerca piuttosto di interpretarne i valori storici con strumenti nuovi. E in un momento in cui l'auto sembra rincorrere soltanto algoritmi e autonomie record, fa quasi piacere scoprire che qualcuno abbia ancora il coraggio di parlare di piacere di guida. E persino di emozioni.