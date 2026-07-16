Zeekr 7GT, la tecnologia intelligente è il nuovo lusso. Meno effetti speciali, più sostanza

Per anni la tecnologia nell'automobile è stata sinonimo di stupore. Schermi sempre più grandi, menu sempre più complessi, funzioni capaci di impressionare nei primi cinque minuti e spesso dimenticate dopo una settimana. Nuova Zeekr 7GT sceglie una strada silenziosa, matura, ambiziosa. Durante la presentazione europea è emerso con chiarezza un concetto: la tecnologia deve accompagnare il guidatore. Una filosofia che attraversa ogni dettaglio della nuova Gran Turismo elettrica.

La piattaforma a 800 Volt cambia il modo di viaggiare - Il cuore di Zeekr 7GT è la piattaforma SEA a 800 Volt, uno degli elementi tecnici più evoluti oggi disponibili nel panorama elettrico. Una soluzione che non serve soltanto a migliorare le prestazioni, ma soprattutto a rendere più semplice la vita quotidiana. Con batterie fino a 100 kWh, autonomie che raggiungono i 655 chilometri e una potenza di ricarica in corrente continua fino a 450 kW, la tecnologia diventa uno strumento per ridurre i tempi di sosta e aumentare la libertà di movimento. È una concezione diversa dell'innovazione: meno ansia da autonomia, più serenità nel viaggio.

Un abitacolo digitale, ma costruito intorno al guidatore - Entrando nella 7GT si viene accolti da un ambiente altamente tecnologico, senza però la sensazione di trovarsi dentro un laboratorio informatico. Il display OLED centrale da 15 pollici rappresenta il cuore dell'infotainment, affiancato da una strumentazione digitale da 13 pollici e da un ampio head-up display in realtà aumentata da 35,5 pollici che proietta le informazioni direttamente nel campo visivo del conducente. A governare l'intero sistema è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8295, capace di garantire rapidità di elaborazione e fluidità nell'utilizzo quotidiano. Tutto risponde con immediatezza, senza ritardi o passaggi inutili.

La tecnologia migliore è quella che non si nota - È probabilmente questo l'aspetto più interessante della filosofia Zeekr : mantenere i pulsanti dedicati per le funzioni principali. I comandi, rifiniti in metallo e ispirati ai tasti di un pianoforte, convivono con il touchscreen e consentono di intervenire rapidamente su climatizzazione, modalità di guida e principali impostazioni della vettura. È una soluzione che riduce le distrazioni e restituisce quella naturalezza d'utilizzo che spesso manca nelle automobili di ultima generazione.

Un software che evolve insieme all'automobile - Come ogni moderna vettura software-defined, anche Zeekr 7GT continua a migliorare dopo l'acquisto. Gli aggiornamenti over-the-air introducono nuove funzioni, perfezionano i sistemi di bordo e mantengono sempre attuale l'interfaccia. Apple CarPlay, Android Auto, navigazione connessa e una piattaforma di intrattenimento sviluppata su Android Automotive completano un ecosistema digitale pensato per accompagnare guidatore e passeggeri durante tutto il ciclo di vita della vettura. La tecnologia, in questo caso, non è un elemento statico ma un sistema in continua evoluzione.

L'intelligenza artificiale al servizio della sicurezza - L'innovazione di 7GT non riguarda soltanto comfort e infotainment. Grande attenzione è stata dedicata anche ai sistemi di assistenza alla guida. Sette telecamere, tre radar e dodici sensori a ultrasuoni lavorano insieme per alimentare il sistema Zeekr Assisted Drive, sviluppato e calibrato sulle strade europee dopo migliaia di chilometri di test. Cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, cambio corsia assistito, riconoscimento dei semafori, parcheggio automatico e una sofisticata visualizzazione tridimensionale dell'ambiente circostante non sostituiscono il guidatore, ma ne aumentano consapevolezza e sicurezza.

Il vero premium è la semplicità - La sensazione finale è che Zeekr abbia interpretato la tecnologia con un approccio diverso rispetto a molti concorrenti. Non come una vetrina di effetti speciali, ma come un insieme di soluzioni capaci di migliorare concretamente l'esperienza di guida. In fondo è questa la nuova frontiera del premium. Utilizzare l'innovazione per rendere ogni viaggio più semplice, più intuitivo e meno stressante.